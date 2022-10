¿Dio de comer carne humana Jeffrey Dahmer a su vecina en la vida real?

'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' se ha convertido en la segunda serie más vista de la historia de Netflix. La ficción trae de vuelta uno de los casos de asesinos en serie más perturbadores de las últimas décadas.

Dahmer acabó con la vida de 17 hombres y adolescentes desde finales de los 70 hasta el 22 de julio de 1991 cuando fue capturado. El Caníbal de Milwaukee se caracterizaba por drogar a sus víctimas para después estrangularlas hasta la muerte.

Pero lo más macabro de todo es que Jeffrey Dahmer solía descuartizar los cuerpos e incluso comerse algunas de sus partes.

En la serie de Netflix hay una figura muy importante que es Glenda Cleveland, la vecina de Dahmer en los Oxford Apartments en Milwaukee, Wisconsin, lugar donde residió los últimos años de su vida y donde mató a la gran parte de sus víctimas.

Jeffrey Dahmer en el documental 'Conversaciones con un asesino: Las cintas de Jeffrey Dahmer' | Netflix

Vemos en la ficción que Glenda se queja muchas veces de los ruidos y el hedor que sale del apartamento de Dahmer e, incluso llega a avisar a la policía sobre las cosas raras que pasan en la pared de al lado de su casa.

Niecy Nash es la actriz encargada de interpretar a Glenda Cleveland pero, en la vida real, este personaje es la mezcla de dos vecinas de Dahmer.

Por un lado está, Glenda Cleveland, quien vive en un edificio cercano al suyo y se encuentra moribundo al joven Konerak Sinthasomphone de 14 años, quien finalmente acaba siendo asesinado por Jeffrey Dahmer debido a la incompetencia, racismo y homofobia de la policía.

Por otra parte, la verdadera vecina del apartamento de al lado de Jeff Dahmer se llamaba Pamela Bass, que era la que se quejaba de los olores y las situaciones extrañas del interior de la vivienda.

Así, en la serie vemos que la vecina se llegó a quejar al administrador del edificio para que echaran a Dahmer de allí. Momento en el que Jeff va al apartamento de su vecina para intentar mediar y le ofrece una sándwich de carne, sándwich que se cree era de carne humana. Es "como cerdo desmenuzado", dice el asesino.

Jeffrey Dahmer ofrece un sándwich de carne humana a su vecina | Netflix

Sobre este hecho, Pamela Bass declaró en el documental 'The Jeffrey Dahmer Files': "Probablemente me he comido una parte del cuerpo de alguien".

Por lo que la misma protagonista de la historia llegó a creer que Jeffrey Dahmer les ofreció carne humana.

