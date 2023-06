Se desvela la causa de la muerte del actor Cody Longo, cuyo cadáver fue hallado en su casa a los 34 años

Cody Longo, actor conocido en la televisión por la serie 'Hollywood Heights', aparecer en 'Nashville', 'C.S.I.' o en películas como 'Piraña 3D', fue hallado muerto en su casa de Austin, Texas, el pasado 8 de febrero.

El intérprete llevaba años luchando con sus problemas de adicciones al alcohol y fue a rehabilitación en el verano de 2022, tal y como aseguró la familia de Cody Longo. La policía encontró el cadáver del actor mientras realizaban un control de bienestar tras recibir una llamada de su esposa,Stephanie Longo, quien les alertó de que su marido no contestaba el teléfono y estaba preocupada.

Antes de su muerte, Cody Longo tuvo problemas con la justicia a raíz de su alcoholismo y llegó a estar detenido en varias ocasiones por violencia doméstica. Ahora, tras 4 meses desde su muerte, se ha desvelado la autopsia del actor y han salido a la luz los detalles que esclarecen su muerte

El informe obtenido por 'TMZ' asegura que la causa de la muerte de la estrella de 'Days of Our Lives' fue por "abuso crónico de etanol" y señala que la forma de la muerte fue natural. Además, la autopsia ha confirmado que el cuerpo de Cody ya estaba en proceso de descomposición cuando lo encontraron muerto y la escena estaba llena de botellas de alcohol vacías.

Al conocer la noticia, su mujer Stephanie Longo quiso dejar un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram con una serie de fotos del actor junto a sus hijos Lyla, de 7 años, Elijah, de 5, y Noah, de 2 años. Las fotografías mostraban momentos muy íntimos de la familia y la viuda emocionó a todos sus seguidores y se sinceró sobre lo duro que va a ser seguir adelante sin él:

"He llorado...he gritado...estoy enfadada...me siento amargada...me río recordando nuestros momentos juntos, lloro de felicidad recordando nuestra bonita vida...estoy de luto por la vida que podríamos haber tenido... me machaco pensando que podría haber hecho más para salvarte... he perdido una parte de mí... una parte de mí se fue contigo ese día. Echamos de menos tu sonrisa, tu risa, tus abrazos... tus mimos... las oraciones que rezabas por nosotros cada noche... Luchaste durante tanto tiempo... luchaste por nuestra familia... Los bebés y yo nunca entenderemos por qué tu lucha llegó a su fin... pero sabemos que estás libre de dolor y en paz en el cielo con Jesús. Sé que eres el ángel más hermoso que vela por nosotros...Te amamos...por siempre y para siempre...".

Stephanie Longo aseguró a este mismo medio que "era un padre increíble y el mejor marido. Nuestro mundo entero está roto". Además, tras la celebración del Día del Padre, quiso rendirle un homenaje en sus historias de Instagram con un emotivo mensaje:

"Celebrando a Cody en el cielo. Agradecida por los bonitos momentos y los preciosos bebés que hemos creado juntos... Celebro también a mi padre y a esa persona super especial que entró en nuestras vidas para convertirse en la figura paterna de mi familia: Gracias. Gracias Jesús. Feliz día del Padre".