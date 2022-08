Demi Lovato vuelve a utilizar sus pronombres en femenino y explica que se siente "humana"

Hace un año, la artista Demi Lovato declaró en su canal de Youtube que se identificaba como una persona no binaria. Una acción realizada por la intérprete con la intención de visibilizar la lucha de derechos, donde ahora se ve afectada en primera persona. Recientemente habló más en detalle sobre esta cuestión en una entrevista.

Inicialmente decidió cambiar sus pronombres a "they/them" (elle). Sin embargo, Lovato explicaba en una entrevista para el podcast 'Spout', que ha decidido reintroducir el pronombre 'ella' ya que recientemente ha estado en contacto con una visión más femenina de ella misma. Admitiendo lo complejo que resulta el proceso de compresión para entender con qué términos te sientes más cómodo, así como poder transmitirlo a los demás. "Todos confunden los pronombres en algún momento y especialmente cuando alguien está aprendiendo, todo se trata de respeto", explicó durante su intervención.

La intérprete expresó que entiende el concepto de ser no binario como una idea cercana a "sentirse humano en su esencia". Explicando detalladamente su espectro de género: "Para mí, soy una persona tan fluida que sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada entre mi energía masculina y femenina".

"Cuando me encontraba con la opción de entrar a un baño y elegía entre 'mujeres' y 'hombres', no vi que hubiera un baño para mí. Porque no me sentía necesariamente como una mujer". No me sentía como un hombre, solo me sentía como un ser humano", comentó durante la entrevista.

La artista decidió hacer pública su identidad para respaldar y dar apoyo a todas esas personas que se encuentran con dificultades para poder hacerlo, según alegó el vídeo que subió a sus redes sociales. "Esto llega tras un largo proceso de curación y trabajo introspectivo. Todavía estoy aprendiendo y entendiéndome, y no pretendo ser ninguna persona experta o un portavoz. Compartir esto con vosotros abre otro nivel de vulnerabilidad para mí".

Este anuncio viene acompañado de una modificación en su cuenta de Instagram, donde enumera sus pronombres como: "they, them, she, her".

