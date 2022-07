No es la primera vez que el hijo de Reese Witherspoon, Deacon Philippe, se vuelve noticia. El parecido con su madre y con su padre Ryan Philippe, del que Reese ya se separó, es un rasgo muy destacable del joven. Se trata del menor de los hijos de Witherspoon, junto a su hermana Ava, aunque él cada vez es más mediático.

Y ahora está en el centro de la conversación tras haber decidido dar el salto a la actuación, siguiendo la estela familiar. Aunque ya tiene una carrera como artista y productor musical que se está labrando, muy pronto llegará al mundo de la interpretación de la mano de Netflix con su serie 'Yo Nunca'.

Como puede sugerir su nombre, se trata de un drama adolescente de instituto, donde Devi (Maitreyi Ramakrishnan), una adolescente india-estadounidense que vive entre su país de origen y su país de acogida, intenta encajar en el hostil ambiente de un instituto norteamericano, donde acaba protagonizando varios líos amorosos. Es una de las comedias adolescentes más populares de Netflix en la actualidad, y estrena pronto su temporada 3. Puedes verle en acción en el tráiler de arriba.

Terry Hu y Deacon Phillippe en 'Yo nunca' | Netflix

Según lo comunicado por la plataforma, Deacon interpretará a Parker, un miembro del equipo rival en un concurso de debate, que viene de un adinerado colegio de pago. Le acompañará Terry Hu, estrella de cine y televisión de Taiwán que ya ha participado en el musical de Disney 'Zombies 3'. Se trata, además, de una persona no binaria, como lo será su personaje en la serie.

Deacon Phillippe en 'Yo Nunca' | Netflix

A Deacon no le costará mucho meterse en la piel de un estudiante de instituto, ya que él mismo acabó esa etapa hace solo unos meses, y el mundo del espectáculo no ha tardado en recibirle desde entonces. Tanto los fans de Reese como de Deacon estarán expectantes por verlo en la serie. Entre ellos está la mismísima Diane Keaton, que no dudó en mostrar su admiración por la belleza del joven, aunque fuese sin querer.

