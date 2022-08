Courteney Cox se burla de sí misma con un vídeo sobre su edad y aparece una ambulancia

Las redes sociales se convierten a menudo en un espacio que nos muestra la faceta más cotidiana de nuestras celebrities favoritas. Un ámbito en el que también vemos cómo intentan defenderse poco a poco los más veteranos, no tan cercanos al dominio de la expansión digital. Subestimados generalmente, muchas estrellas como Courteney Cox intentan vencer los prejuicios sobre la edad.

Hace tiempo que la actriz que dio vida a la entrañable Monica Geller en 'Friends' ha mostrado su cara más espontánea y abierta a sus seguidores. Así, ha hablado de aquellos temas que a muchos le incomodan y la hemos visto desde reírse de sí misma hasta confesar que se ha hecho demasiados retoques estéticos, puedes saber más sobre este tema en el vídeo de arriba.

Ahora, vive con una nueva mentalidad y es que no hay duda de que sabe reírse de sí misma. Lo ha demostrado con un nuevo vídeo en tono humorístico en el que trata de superar un reto de TikTok.

Se trata de un vídeo de Fleur Zwartkruis, una bailarina cuyos pasos muchos han intentado imitar. En esta última ocasión la joven ha bailado al ritmo de un tema musical de Michael Jackson, 'The Way You Make Me Feel' y Cox no se ha resistido a intentarlo.

El vídeo de la intérprete de 58 años empieza cuando se cuestiona si aún su cuerpo puede hacer los movimientos que observa en pantalla. Pone en jaque a sus inseguridades ante lo que parece un reto poco complejo: "Puedo hacerlo... Sí, no, ¡puedo hacerlo!", comenta en el vídeo.

Sin embargo, al intentar imitar sus pasos se escucha un crujido que no suena nada bien, seguido de un montaje de imágenes y del sonido de una ambulancia a toda velocidad.

El vídeo fue publicado en su cuenta de Instagram junto al título: "Aún lo tengo". Un hilarante gag cómico lanzado como protesta para aquellos que critican la vejez en el mundo de la interpretación. Y es que precisamente las actrices son las que más sufren por el envejecimiento, ya que ven cómo va mermando su posibilidad de conseguir papeles relevantes en largometrajes.

Entre los comentarios que ha recibido, destaca el de la bailarina del vídeo original. Zwartkruis agradeció a Cox por la difusión gratuita que ha dado a su contenido, además de aprovechar la ocasión para declararse como una gran fan de la serie que le dio fama mundial.

La imparable carrera de Courteney Cox

Courteney Cox protagoniza la nueva comedia 'Charity Case' | Agencias

Más allá de las bromas, la intérprete puede presumir de estar en un buen momento profesional. Es más, el año que viene, gracias a la sexta entrega de 'Scream', se convertirá en la primera actriz en aparecer durante más tiempo en una saga de forma consecutiva. Algo novedoso debido a que por primera vez la protagonista de la saga, Neve Campbell, no aparecerá en la franquicia pues ha declinado participar en la película debido a acuerdos monetarios.

Cox acaba de estrenar la serie 'Shining Vale' para la plataforma de Star TV y tiene en elaboración una nueva ficción basada en Brittany Wagner, una personalidad muy popular en Estados Unidos. Además, la actriz disfruta gestionando su propia línea de "productos de belleza para el hogar", sin dejar de lado la creación de vídeos cómicos para sus redes donde sus mascotas acaban siendo las auténticas estrellas o realiza parodias que hacen referencia a 'Scream'.

Seguro que te interesa:

Courteney Cox habla de la ''presión'' de Matthew Perry en 'Friends' y cómo afectó a su ''autoestima''