'Caballero Luna', con Oscar Isaac: Las claves del nuevo superhéroe de Marvel

Pensábamos que tras 'Bruja Escarlata y Visión' no llegaría una nueva propuesta de Marvel tan original y fresca. Error. Si algo tiene 'Caballero Luna' es la sorpresa.

Para empezar hablamos de un personaje que no es muy conocido para el gran público. Si uno no ha leído los cómics todo parece nuevo. Es más, es una serie de televisión la que presenta a este personaje. No tenemos referencias en la gran pantalla.

El primer episodio de 'Caballero Luna' es atractivo se mire por donde se mire (otra cosa es el segundo episodio, mucho más afín a los fans de Marvel y del cómic en particular). Los primeros 46 minutos, que son los que dura el primer episodio que llega este miércoles a Disney+ (cada miércoles habrá una nueva entrega hasta completar los 6 episodios), no dan tregua. Hay un poco de todo, desde la brillante presentación de este extraño personaje hasta la acción pura y dura, con una escena de persecución en una montaña con carreteras serpenteantes que quita el hipo.

Además de la intriga, el humor es un must, lo que es muy importante, porque hablar de Steven Grant es hablar de un hombre que en su día a día sufre un trastorno de identidad disociativo y continuos desmayos. Cómo contar sin caer en la frivolidad lo que parece ser un grave problema mental. Intentar comprender sus actos confusos resulta de lo más intrigante. Por qué duerme con una pierna sujeta a la cama, rodeado por arena… solo es el comienzo. Pronto descubrimos que escucha una voz interior (algo que me recordó a Venom), una voz tremenda en la versión original, nada menos que de F. Murray Abraham. Imponente presencia sonora. Este pobre hombre, porque no deja de ser un tipo gris y anodino, esconde en su interior una fuerza de la naturaleza, ya que comparte su cuerpo con un brutal mercenario llamado Marc Spector. O lo que es lo mismo, sin comprender muy bien por qué, porque el problema es que olvida lo que le pasa y parece que recuerda hechos de otra vida, Steven Grant es un superhéroe que pasará a ser conocido como Caballero Luna ya que recibirá los poderes de un dios egipcio llamado Khonshu. Todo tan exótico e instructivo, por otra parte.

Mención aparte, y todo un acierto en el casting, es contar con Oscar Isaac ('Star Wars', 'Dune') para encarnar a este empleado tontaina de una tienda de recuerdos (que ya tiene su guasa). En el museo en el que día a día llega arrastrando los pies le pasa de todo pues es aquí donde se enfrenta a esta suerte de alter ego. Para más inri, uno no sabe si sus nuevos poderes (que como cualquier superhéroe novato no sabe usar) son realmente una suerte o más bien una maldición. Y aquí surge el personaje retorcido de Ethan Hawke llamado Arthur Harrow, el líder de una secta que sufre en silencio pisar cristales con sus chanclas de misionero y presume de pelazo al viento. Harrow está obsesionado con sanar el mundo que le rodea, con unos métodos un tanto chungos, la verdad. Grant se enfrentará a él sin saber muy bien por qué y deberá entregarse poco a poco, cual marioneta amnésica, cuando es poseído por esa fuerza que no llega a comprender.

'Caballero Luna' ('Moon Knight' en su versión original) gustará a aquellos que busquen algo diferente, combina varios géneros de forma sorprendente, y nos sumerge con toques cómicos y de una forma inmersiva en una mente perturbada. Creado por Doug Moench y Don Perlin, llama la atención además el imponente look del superhéroe, que presume de fondo de armario, cambiando la máscara con traje de vestir por un mono ajustado con capa.

El primer episodio ya está disponible en Disney+.