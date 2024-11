Buğra Gülsoy, Demet Evgar y otras razones para engancharse a Renacer, la nueva serie de Antena 3

Renacer es la nueva apuesta turca de Antena 3, y en ella conocemos a Bahar, una mujer con una energía tan intensa y especial que logra que empaticemos con ella desde el primer momento. Además, aunque algunos aún no se hayan dado cuenta, es el pilar sobre el que apoyan el resto de personajes.

Además, esta historia tiene el aliciente de que llegamos a la vida de Bahar en un momento crítico: cuando su salud le da un importante toque de atención, cuando descubre que su entorno no es tan sólido como creía, cuando recupera su vocación profesional y cuando alguien nuevo llega a su vida.

Una primavera con tempestades

En esta serie Demet Evgar vuelve a interpretar a una mujer que debe reinventarse. Lo hizo como la Cemre de En llamas (Alev alev) en Nova y ahora, como Bahar, enfrenta de nuevo un personaje que decide poner un punto y aparte en su vida.

Bahar en Renacer | Antena 3

¿Cómo definir a Bahar? Es luz, alegría, emoción, pero también es tristeza, melancolía, añoranza… Podríamos decir que es como la primavera. Brilla el sol, pero también llueve. Bahar sonríe a la vida, dice que es feliz, afirma que está satisfecha con su decisión de dedicarse a su casa, asegura que no se arrepiente de haber abandonado su profesión, reitera que disfruta cuidando a los suyos, cocinando y pintando los muebles de la cocina.

Sin embargo, ella no se retroalimenta de esa felicidad que regala a manos llenas. Su entorno no valora sus esfuerzos. Es más, los infravalora. Nada de lo que hace Bahar es importante, relevante o fundamental, pero ¿qué pasaría si Bahar no hiciese todo lo que hace?

Al margen de ese desagradecimiento que nos enfurece, lo que hace que empaticemos definitivamente con Bahar es su soledad. Aunque la conocemos poco, intuimos que ella siempre está para todos, pero cuando ella necesita que estén con ella no sabe a quién llamar.

Bahar en Renacer | Antena 3

Y en ese momento queremos correr a ese hospital para agarrarle la mano, para acomodarle la almohada, para decirle que no se preocupe, para abrazarla, para escuchar sus miedos, para abrazarla en su desesperación, para consolarla del desamor. Es esa vulnerabilidad la que nos ha hecho sus mejores compañeros y, desde luego, nosotros no la dejaremos sola.

Aún no sabemos qué va a hacer, pero tenemos claro que la Bahar que ha salido del quirófano no es la Bahar servicial y servil que conocía su familia y estamos deseando descubrirla.

Una rana como marido

Al mismo tiempo que nos hacemos amigos de Bahar, nos declaramos enemigos acérrimos de Timur, ese marido que presume de ser un príncipe y no llega a la categoría de rana (con todo el respeto hacia los anfibios).

Timur empezó con mal pie con su actitud soberbia, prepotente y egocéntrica. En su primera escena con su familia ya tuvimos que gritarle a la pantalla que Bahar no era su criada, sino su mujer y si la sopa no tiene sal, te levantas y vas a por ella.

Timur en Renacer | Antena 3

Nuestra percepción no mejoró cuando comprobamos que apenas dudó en subirse a un avión rumbo a París mientras su esposa esperaba en la camilla de urgencias un diagnóstico que podía ser (como fue) demoledor.

Si ser un maltratador psicológico y un marido infiel ya era suficiente para ponerlo el primero en la lista de personajes más odiados, su cobardía ante la enfermedad de su mujer lo han consolidado en esa posición. Bahar no hubiera dudado en correr al quirófano para donarle lo que hiciera falta a su marido, pero él prefirió escuchar a la egoísta de su madre antes que salvar la vida de la mujer que renunció a todo por él y que, además, es la madre de sus hijos.

Timur es un hombre inteligente y en el fondo de su conciencia sabe que ha cometido un error, pero aún no es consciente del precio que va a tener que pagar. A Mehmet Yılmaz Ak lo conocimos como Pars en Secretos de familia. Ahí tampoco nos resultó simpático al principio, pero, poco a poco, se fue ganando nuestro cariño. ¿Pasará lo mismo aquí o se consolidará como uno de los personajes más detestables?

Eso sí, justo es reconocer que en el ranking de personajes más odiados tiene la competencia de Nevra. Si ya era desagradable escucharla hablar de su nuera con frialdad y desconsideración, su absoluta falta de empatía es imperdonable. Es comprensible que esté preocupada por su hijo, pero ha demostrado que no tiene ni pizca de sensibilidad. Será de una cuna de alta calidad, pero ha dejado claro que es de baja calidad humana.

Un buen profesional

En contraste al egoísmo de los Yavuzoglu, nos encontramos con la profesionalidad y empatía de Evren. En solo unos minutos nos ha demostrado la gran diferencia que hay entre ver y mirar. Timur ve a Bahar, pero Evren la mira. Timur la ve menopáusica, pero Evren mira los síntomas y elabora un diagnóstico.

Por encima de todo, Evren mira a una mujer sola, angustiada, preocupada y asustada, que intenta poner su mejor cara para proteger a los suyos. Es más, ha sido el único que ha comprendido la añoranza que Bahar siente hacia su profesión y le ha regalado algo mucho más valioso que una pulsera de diamantes. Le ha ofrecido la oportunidad de reencontrarse con su vocación.

Evren en Renacer | Antena 3

Por ahora, Evren es un médico que ha puesto bastante más esfuerzo e interés en el caso que el marido de la paciente. ¿Qué papel jugará en el futuro? ¿Seguirá siendo el héroe de la historia o nos decepcionará?

Si hacemos memoria, Buğra Gülsoy ya nos demostró antes que es capaz de convencernos con ambos roles. Lo aborrecimos como uno de los violadores de Fatmagül, la serie que dio origen al fenómeno turco en España, y lo aplaudimos como el padre de Öykü en Mi hija. ¿Qué faceta nos ofrecerá en esta ocasión?

Y, por supuesto, no podemos perder de vista otros personajes que van a tener un papel clave en la nueva vida de Bahar. ¿Aprovechará Rengin la oportunidad para abandonar el estatus de amante para convertirse en la señora? En cuanto a los hijos de Bahar, ¿qué factura pasará a su relación familiar la cobardía de su padre?

Bahar quiere vivir, pero una vida distinta a la que vivía. Aún no sabemos qué rumbo tomará, pero puede estar segura de que la acompañaremos en su renacer.