'Los Anillos de Poder': Quién es Adar y por qué dice que mató a Sauron

'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' no ha dejado indiferente a nadie. Cada viernes aglutina en Amazon Prime Video a una multitud de seguidores de las novelas de J.R.R. Tolkien a su alrededor.

Una espectacular fotografía, una interpretación contundente y una conexión con 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit' que todos estaban esperando.

Sin embargo, el sexto episodio de 'Los Anillos de Poder' ha dejado aún más incógnitas, pues el encuentro de dos personajes ha levantado una conversación para la que no todos estamos preparados.

A partir de este momento empiezan los spoilers. Si no te has visto el final del sexto episodio de 'Los Anillos de Poder', será mejor que no sigas leyendo.

'Los anillos de poder' | Amazon Prime Video

El revelador secreto de Adar

El encuentro en cuestión es el de Galadriel, una vez ha convencido a todos en Númenor para ir a la Tierra Media, con Adar. Sin duda, este encuentro ha sido uno de los más esperados y también más intensos, pues ha sido clave para ir preparando las fichas en el tablero.

La primera batalla contra los orcos tiene lugar y las huestes de la implacable Galadriel salen victoriosas. Una vez apresado su líder, Adar, ambos mantienen una conversación sobre Sauron.

Es justo en ese momento cuando se revela finalmente la sospecha de todos, Adar es un elfo que fue secuestrado por Morgoth, el primer Señor Oscuro. Según cuenta Galadriel, estos elfos oscuros eran torturados, transformados y sometidos a la oscuridad.

Es ahí, cuando Adar le confiesa ser un Uruk (elfo oscuro), cuando Galadriel le pregunta por su dueño, Sauron, pero la respuesta que este le da es aún más sorprendente: "Lo abrí en canal. Yo maté a Sauron".

Esta declaración sorprendió tanto a Galadriel como a nosotros, pues todos sabemos que Sauron no muere hasta que Frodo y Sam arrojan el anillo en el Monte Destino... Y eso ocurre en la Tercera Edad, seguimos en la Segunda.

'Los Anillos de Poder' | Amazon Prime Video

¿Por qué Adar cree que ha matado a Sauron?

Lejos de ser un mentiroso, Adar podría estar diciendo la verdad, pues todo es cuestión de perspectiva.

Cuando Adar ("padre" en élfico) habla de sus hijos se refiere a los orcos, pues junto a Morgoth fue el responsable de su creación y, como sabemos, Sauron hacía sacrificios de sangre para experimentar su magia oscura.

Así, Sauron consiguió la habilidad de tomar diferentes cuerpos, pues así es cómo sobrevive su espíritu.

La teoría principal es que quizás Adar sí que asesinó a Sauron, es decir, perpetraría uno de sus cuerpos, pero su espíritu es inmortal (es un Maiar) y puede seguir vagando errante por el universo de Tolkien.

Seguramente, lo que veamos en los próximos episodios sea cómo surge en un nuevo cuerpo.