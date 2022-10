Angy Fernández aclara cómo se encuentra tras haber sido ingresada por una grave infección

Era este fin de semana cuando Angy Fernández, la inolvidable Paula en 'Física o química', era ingresada de urgencia en un hospital de Málaga.

En su segunda noche de hospital la actriz contaba a sus seguidores que se encontraba "mejor" y entre vídeo y vídeo no perdía el humor: "Oye, que hasta parece que me ido de fin de semana y todo".

"Estoy aquí con mi suerito, mañana me hacen análisis y a ver", Tengo diverticulitis, madre mía, qué horror, sabía que iba a pasar, todo está bien, mi estómago hace estas cosas". Puedes ver todo lo que ha dicho en el vídeo de arriba.

Ahora, durante la tarde de este domingo ha compartido un vídeo en TikTok y se la ve muchísimo mejor y dispuesta a recuperarse lo antes posible.

La actriz utilizaba el trend de Rosalía del 'bizcochito': "El mal de ojo que me manden me lo quito. Cuando venga la doctora la mirará así para que me dé el alta", escribía Angy.

¿Qué le ha pasado a Angy Fernández?

La actriz se encontraba en la ciudad andaluza a apenas una semana de estrenar 'Godspell', el musical de Antonio Banderas y Emilio Aragón, cuando informaba de que pasaría la noche en el hospital.

Entonces no sabía lo que le pasaba, pues pensaba que podría ser desde gases hasta apendicitis. Horas más tardes el diagnóstico llegaba, padece diverticulitis.

Esta enfermedad se da cuando los divertículos, pequeñas bolsas que se forman en el intestino, se inflaman o infectan. Esto último es lo que le ha pasado a Angy. Y es que la actriz lo ha achacado a que al ser celíaca tenía más posibilidades.

'Cebada' a antibióticos para que no se extienda la nfección, la actriz espera poder recuperarse pronto, pues la función se estrena el próximo 3 de noviembre y quiere estar en perfectas condiciones.

