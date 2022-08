La actriz coreana Yoo Joo-eun se suicida el día de su 27 cumpleaños y deja esta carta

Yoo Joo-eun era una actriz emergente en su país, Corea del Sur, donde había alcanzado su popularidad gracias a series como 'Big Forest o 'Joseon Survival Period'. Ambos son 'K-dramas', como se conoce internacionalmente a las ficciones de televisión del país surcoreano.

La noticia la ha dado a conocer su hermano mayor, quien también habría sido el primero en encontrar el cuerpo de la actriz, según recoge NextShark. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, que ha cambiado a modo privado. Allí también ha compartido la nota de suicidio que habría dejado su hermana Yoo Joo-eun, y que dice lo siguiente:

"Siento haberme ido. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y mi hermano mayor. Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivid con valentía. Yo vigilaré todo. No lloréis.

Ahora mismo no estoy triste en absoluto. Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo. He vivido una vida tan feliz, que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que, por favor, vivid sin echar la culpa a nadie más.

Tenía muchas ganas de actuar. Quizás para mí era todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no era fácil. No quiero hacer nada más. Era muy desesperante. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que sólo querer hacer esa cosa es una maldición. Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Él entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí en el futuro.

A toda mi familia y amigos, a mis personas queridas. Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme, a pesar de mis carencias e impaciencias. Siento no poder expresarlo bien. Pero aún así entenderéis cómo me siento.

Y a todas esas preciosas relaciones que he hecho, especialmente los profesores, les estoy muy agradecida y los respeto a todos. Muchas gracias por enseñarme tantas cosas de la vida. Mamá, papá, os quiero. No lloréis, por favor.

Mientras los medios surcoreanos hablan claramente de suicidio, las autoridades locales no han determinado aún las causas de la muerte de forma oficial. Su funeral se celebrará en el Ajou University Hospital.