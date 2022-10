Las 6 series que te harán gritar este Halloween

Halloween no es solo un día en el calendario. La festividad más spooky del año se ha convertido, desde hace ya unos años, en la excusa perfecta para el lanzamiento de películas y series de terror (también de otras que no dan miedo, pero encajan con la temática como podría ser 'Hocus Pocus 2').

Las calabazas y las guirnaldas de murciélagos empiezan a adornar casas y centros comerciales y nuestras ganas de pasar miedo, de forma controlada y en la comodidad de una butaca, crecen. En televisión, el pistoletazo de salida lo ha dado este año Netflix con 'El club de la medianoche', la nueva serie de Mike Flanagan, creador de la popular 'La maldición de Hill House'. Hay que aclarar, eso sí, que en esta ocasión viene con una propuesta más ligera y adolescente. Tras esta, vienen muchas otras series con ganas de asustarte.

'Into the dark' (ya disponible)

AXN Now acaba de estrenar 'Into the dark', antología original de Hulu que cuenta como productor ejecutivo a uno de los nombres más relevantes del terror de los últimos años: Jason Blum, de Blumhouse ('La purga', 'Insidious'). Son quince los episodios publicados en España —doce de la primera temporada y tres de la segunda— que tienen detrás a directores como Patrick Lussier ('Scream'), Daniel Stamm ('El último exorcismo') o Sophia Takal ('Black Christmas').

Y, además, la serie puede presumir también de talento español, ya que Nacho Vigalondo ('Colossal') fue el encargado de dirigir el tercer episodio, titulado 'Pooka!', en el que un actor acepta un trabajo para disfrazarse de la mascota de un juguete llamado Pooka, pero pronto se dará cuenta de que meterse en esa piel tiene malévolos efectos secundarios para él y su entorno.

'El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro' (ya disponibles los primeros caps)

Guillermo del Toro ('El laberinto del fauno', 'La forma del agua') pone su nombre y su experiencia como productor al servicio de una antología de miedo de Netflix formada por un conjunto de historias que, en realidad, no firmará él. Se trata de una serie en la que cada episodio estará firmado por un director diferente, como pasaba en 'La dimensión desconocida', 'Historias de la cripta' o 'Creepshow'.

¿Y cuál es el nexo de unión de 'El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro'? Pues además del terror, todos los capítulos utilizan monstruos y criaturas que han sido hechos con efectos prácticos, es decir, prescindiendo de lo digital lo más posible. Firman los episodios Jennifer Kent (Babadook'), Panos Cosmatos ('Mandy'), Guillermo Navarro ('Los últimos días de Ptolemy Grey'), Ana Lily Amirpour ('Castle Rock'), Catherine Hardwicke ('Crepúsculo'), David Prior ('The empty man'), Keith Thomas ('The Vigil') y Vincenzo Natali ('The Stand').

'American Horror Story: NYC' (estreno pendiente de fecha)

2020 y su pandemia nos dejaron sin 'American Horror Story' mientras que el año pasado su emisión fue en verano, pero este año se retoma, por fin, la tradición de la emisión otoñal de la serie que hace que, desde el estreno de 'Murder House' en 2011, coincida siempre con Halloween. Recién estrenada en EEUU (pero sin fecha de emisión todavía en Disney+ España), la nueva temporada, la undécima de la antología de terror de Ryan Murphy, lleva por título 'NYC' y ambientará sus tramas en la Gran Manzana de los años ochenta.

Su arranque tiene dos focos (aunque, como siempre, su transcurso nos llevará a muchos otros lugares): un asesino en serie que mata en lugares de cruising gay y bares leather y una rara epidemia entre los ciervos de Fire Island, un lugar de veraneo recurrente para la comunidad LGTB. Patrick, un detective en el armario interpretado por Russell Tovey ('Looking') es el encargado de la investigación. Junto a él, en el elenco veremos también a Charlie Craver, Billie Lourd, Isaac Powell, Zachary Quinto o Patti LuPone, mientras que será la primera temporada sin presencia de Sarah Paulson. También se encuentra en emisión, esta sí en España, su serie hermana: 'American Horror Stories'.

'The Devil's Hour' (28 de octubre)

"En este delirio tuyo, ¿eres un viajero en el tiempo o un adivino?", dice un agente de la ley en el tráiler de esta nueva miniserie de Amazon Prime Video, a lo que Peter Capaldi, conocido por haber sido una de las encarnaciones del Doctor Who, responde que ninguna de esas dos cosas y, a la vez, ambas. Su personaje es el misterio y una de las grandes bazas de esta serie

La protagonista, sin embargo, es Lucy, una mujer que cada noche se despierta con terribles visiones a las 3:33 de la madrugada, la hora del diablo. Lo que percibe entre sueños tendrá una gran relevancia para desentrañar una serie de asesinatos que están sucediendo en su zona, pero también preguntas sobre sí misma que la han acompañado siempre.

'El hijo bastardo y el mismísimo diablo' (28 de octubre)

Nathan podría ser (y quiere) un chaval de dieciséis años como otro cualquiera, salvo porque su padre es el mismísimo diablo. Eso le ha hecho crecer hipervigilado por si llegado el momento en que desarrolle sus poderes de brujo de sangre le da por seguir los calamitosos pasos de su progenitor. Y cuando eso sucede, elige el camino más complicado: matará a su padre.

Fantasía, acción y amor adolescente se dan la mano en esta serie británica de Netflix que tiene buenas posibilidades de convertir a su joven protagonista, Jay Lycurgo, en toda una estrella. Está creada por Joe Barton ('Giri/Haji') y adapta la novela de terror juvenil 'El lado oscuro' de Sally Green.

'Chucky', segunda temporada (3 de noviembre)

El rastro del terror seguirá unos días después del 31 de octubre, Halloween, con el regreso del endiablado Chucky. El protagonista de la película 'Muñeco diabólico' de 1988, que tuvo hasta seis secuelas a lo largo de varias etapas como franquicia, tiene ahora su propia serie, que es secuela directa de 'Cult of Chucky', la última de las cintas lanzada en 2017. El juguete de marras llega a un pueblo y, como se espera de él, se dedica a hacer pasar miedo a un grupo de adolescentes.

Pero no solo eso, la serie 'Chucky' trata de desentrañar algunos secretos del pasado del muñeco y de su origen —que no desvelamos para no haber spoiler— y que tienen mucho que ver con la selección de sus víctimas. Chucky, digamos, tiene sus propias razones para querer venganza. Y, ojo, tiene en su elenco a una estrella casi olvidada de los años noventa y dosmiles, Devon Sawa.

