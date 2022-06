5 motivos por los que conocer a los 'Hermanos' de Antena 3, el nuevo fenómeno turco

La muerte de un padre es una de las experiencias más dolorosas para cualquier ser humano. Si a ese trágico momento se une el fallecimiento casi simultáneo de una madre, la sensación tiene que ser indescriptible. Y es en medio de ese caos emocional cuando conocemos a los 'Hermanos' Eren. Hemos compartido su dolor. Ahora seremos testigos de sus esfuerzos para recuperar algo parecido a la normalidad. No te pierdas el nuevo fenómeno turco en Antena 3.

¿Las casualidades existen?

Que Hatice tuviese que ir a limpiar la casa de invierno de la familia para que la trabaja no es ningún acontecimiento extraordinario. No sería nada digno de mención de no ser porque apareció en el momento más inoportuno. Hizo acto de presencia justo cuando su jefe estaba disfrutando de un momento de intimidad con una señora que no era la suya.

Conocemos poco a Hatice, pero es más que probable que se mantuviese callada sin necesidad de que Akif mostrase su rostro más amable y generoso. El trabajo de Hatice era limpiar. No inmiscuirse en la intimidad de quienes le pagan.

Hatice y Akif sufren un aparatoso accidente de coche | antena3.com

Ahora, sin embargo, nunca sabremos qué hubiera pasado. Una casualidad, en formato accidente de tráfico, quiso se llevase su secreto a la tumba.

Eso sí, pese a ser una mujer discreta, Hatice no pudo evitar desahogarse con la persona en la que más confía: su marido.

Y ahí es cuando la casualidad muta en causalidad. Veli va en busca de explicaciones tras el accidente de su mujer y lo único que obtiene es un fatídico empujón.

Akif ahora respira tranquilo. El matrimonio Eren ya no podrá revelar su gran secreto. Su sociedad con Kenan no corre peligro porque nadie conoce su romance con Suzan. Pero, ¿sucederá lo mismo con el crimen cometido? ¿Quedará impune por haber abandonado el lugar del accidente? ¿De verdad puede respirar tranquilo o pronto empezará a sentir en su cogote la respiración de la amenaza?

Kadir, el cabeza de familia

Al margen de las causas de la desaparición de los Eren, nuestra atención se centra en esos cuatro huérfanos que deben enfrentar una nueva vida muy distinta a la que conocieron. No solo deben acostumbrarse a vivir sin sus padres, sino que también tendrán que enfrentar nuevos problemas y responsabilidades.

Y el más consciente de ello es Kadir, que se echa sobre los hombros el peso y la responsabilidad de ser el nuevo cabeza de familia. Un peso y una responsabilidad abrumadores para alguien tan joven, pero Kadir está decidido a enfrentar lo que sea con tal de mantener unidos a sus hermanos.

Halik Özgür Sari es Kadir Eren | Halik Özgür Sari es Kadir Eren

El problema de Kadir es que tiene mucha voluntad, pero muy pocas liras. Y su entorno no le ayuda. Su casero no ve mejor oportunidad que aprovechar el duelo de unos adolescentes para desalojarlos de malas maneras. Y su tía no tiene la más mínima consideración hacia sus sobrinos.

Kadir ha encontrado una solución provisional a su primer gran problema. Tiene un techo bajo el que cobijar a sus hermanos. Es un simple gallinero, pero seguro que entre todos logran convertirlo en el hogar que necesitan.

La duda está en comprobar cómo enfrentará los siguientes retos. ¿Conseguirá un trabajo que le permita sufragar todos los gastos que se le avecinan?

Ömer y Asiye, los colaboradores necesarios

Si Kadir asume el rol de padre y madre, a Ömer y Asiye les corresponde el papel de lugartenientes. Son lo suficientemente mayores como para comprender la gravedad de la situación y perfectamente conscientes de las dificultades a las que se va a enfrentar su hermano mayor.

Descubrimos más sobre la actriz que da vida a Asiye Eren en 'Hermanos' | Antena3

Ömer se ofrece para trabajar y colaborar con la economía doméstica, pero Kadir tiene el suficiente orgullo para no permitir que su hermano pequeño abandone los estudios ¿Encontrará una fórmula intermedia que le permita contribuir al erario familiar y seguir aspirando a convertirse en doctor?

En cuanto a Asiye, no hay duda de que asumirá el rol de "mujer de la casa", aunque cuenta con la ventaja de que sus hermanos saben qué es y para qué sirve una plancha, aunque no dominen del todo el cómo funciona.

Emel, el miedo a lo desconocido

Si los hermanos mayores saben que el futuro va a ser complicado, la pequeña Emel está aún más asustada. Es cierto que se siente segura con sus hermanos mayores. Sabe que la quieren y que la cuidarán, pero ¿qué pasará si no son capaces? ¿Qué sucederá si la situación los sobrepasa?

Aylin Akp es Emel Eren | Antena 3

Los mayores con más o menor dificultad, pueden ya valerse por sí mismos, pero ¿y la pequeña Emel? ¿Qué futuro le espera? ¿Podrá seguir al cuidado de sus hermanos o tendrán que separarse?

Una quebradiza red de seguridad

Aunque lo parezca los hermanos Eren no están solos el mundo. Tienen a sus tíos, que no los han dejado solos en el hospital.

Eso sí, su apoyo tampoco es muy halagüeño. Su tío Orhan sí parece preocupado. Si ya ayudaba a sus sobrinos cuando su hermano estaba vivo, es probable que no les dé la espalda en el peor momento de su vida.

El problema no es la voluntad ni el cariño ni la dedicación del tío Orhan. El gran problema es el egoísmo de la tía Sengül. Si cuando sus cuñados estaban vivos, ya refunfuñaba solo con tener que llevar a Emel al médico, no parece posible que acepte de buena gana hacerse cargo de la pequeña y de los tres mayores. Si tenía mucha prisa como para hacerle una prueba a Emel, es poco probable que se ofrezca a atender a todos sus sobrinos.

¿Qué hará Orhan? ¿Será un padre para sus sobrinos o sucumbirá al chantaje de su mujer? ¿Encontrará la fórmula para no desproteger a sus sobrinos y no enfadar a su mujer?

Pero los Eren no solo tendrán que enfrentar su nueva realidad familiar. También van a tener que lidiar con sus propias historias personales y la intuición nos dice que ahí van a jugar un papel muy importante los herederos Atakul y Manyasli. Melissa ya ha mostrado simpatía en la distancia hacia los hermanos, ¿será el primer paso de algo más?

Y, además, si la relación entre los Eren y esas dos familias sigue adelante, ¿cómo lo gestionarán Akif y Suzan? Al margen de su más que probable rechazo inicial por eso de las clases sociales, ¿será una amenaza para su gran secreto? Ya hemos comprobado que Akif no tiene ni corazón ni conciencia, pero ¿y Suzan? Parecía realmente afectada por la muerte de Hatice. ¿Será capaz de mantener silencio o se verá desbordada por la culpabilidad?

En definitiva, hemos conocido a los hermanos Eren en el peor momento de sus vidas. Hemos sentido la angustia de la incertidumbre en la sala de espera de un hospital. Hemos llorado con ellos las peores noticias posibles. Pero nuestro acompañamiento no termina con el abrazo de pésame. Les hemos acompañado en su dolor y seguiremos junto a ellos para enfrentar juntos todo lo que la vida les depare. Han perdido a sus padres, pero no nos perderán a nosotros.