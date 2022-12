¿Quiénes serán los más divertidos?

La categoría a mejor actor principal de comedia está muy reñida y entre los nominados hay pesos pesados de la interpretación. Tirando de tópico, puede pasar cualquier cosa el próximo domingo 22 de septiembre en la entrega de los Emmys. Aunque hay dos claros favoritos, Alec Baldwin y Jim Parsons.



Alec Badwin ('30 Rock')

El actor Alec Baldwin interpreta a Jack Donaghy en la serie '30 Rock'. Baldwin es uno de los favoritos para llevarse el Emmy en esta categoría ya que en NBC emitió el último capítulo de la serie el pasado mes de enero. Su personaje se caracteriza por ser el decisivo, controlador y ocasionalmente sin sentido común.



Louis C.K. ('Louie')

El actor, guionista, productor y director húngaro Louis C.K. ya obtuvo el año pasado el Emmy al mejor guión de comedia por la serie 'Louie'. Este año está nominado como mejor actor principal por la misma serie. Sin duda un tipo muy polifacético que puede dar la sorpresa en esta edición.



Don Cheadle ('House of Lies')

Don Cheadle ('Iron Man 3') ya sabe lo que son los premios, el actor y productor ganó el Globo de Oro en 1998 al mejor actor de reparto por 'The Rat Pack' y fue nominado por su recordado papel en 'Hotel Rwanda' al Oscar y al Globo de Oro en 2004. En esta ocasión compite en los Emmy gracias al exitoso manipulador Marty Kaan en 'The House of Lies', un personaje con mucho tirón en la serie de Showtime.



Jason Bateman ('Arrested Development')

El actor estadounidense Jason Bateman ('Juno') ha sido nominado por su papel en la serie 'Arrested Development'. Bateman ya ganó, ni más ni menos que un Globo de Oro en 2003 por este mismo papel en la serie de Fox creada por Ron Howard, que fue cancelada en 2006 y que volvió este año a la plataforma Netflix.



Jim Parsons ('The Big Bang Theory')

Un clásico en esta categoría. Parsons interpreta a Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory', uno de los personajes más divertido, a la vez detestable, pero entrañable por completo. En el año 2011 ganó todo a lo que estaba nominado, el Globo de Oro, el Emmy y el Critic Choice Awards como mejor actor principal de comedia. Este año vuelve como un claro favorito. La cosa estará reñida.



Matt Leblanc ('Episodes')

Matt Leblanc vuelve a estar nominado por hacer de sí mismo en la serie 'Episodes'. El actor, que dio vida al mítico Joey en la serie 'Friends', ha buscado su lugar en el mundo de la comedia y ha demostrado que hay vida después de comedia de NBC.



Las nominadas a mejor actriz de comedia no solo protagonizan sus respectivas comedias, sino que algunas de ellas escriben sus guiones o directamente son las creadoras de la ficción. Todo un torbellino de interpretación y talento el que nos encontramos entre las actrices nominadas este año en los Emmy.



Tina Fey ('30 Rock')

La polifacética Tina Fey, actriz, guionista, productora y escritora de la comedia de NBC. Liz Lemon, su personaje en '30 Rock', no para de darle alegrías y es que ganó dos Globos de Oro consecutivos en 2008 y 2009 por este papel. En esta edición de los Emmy, la actriz tiene muchas papeletas para seguir sumando galardones a su carrera y más si tenemos en cuenta que es la despedida de '30 Rock' por lo que puede arrasar en los premios.



Julia Louis-Dreyfus ('Veep')

Ya obtuvo el Emmy el año pasado por su papel en 'Veep'. La serie de HBO que ha mejorado bastante el nivel de humor con respecto a la primera temporada. Julia Louis-Drefus sigue estando igual de brillante que siempre. Pero parece improbable que vuelva a repetir premio, sobre todo por el nivel del resto de las candidatas, que no se lo van a poner nada fácil.



Amy Poehler ('Parks and Recreation')

Una de las caras visible de 'Saturday Night Live', Amy Poehler no solo protagoniza una de las comedias revelación de la temporada, 'Parks and Recreations', sino que también se ha animado a escribir algún que otro capítulo de la ficción de la NBC.



Lena Dunham ('Girls')

La serie 'Girls' gira en torno a Lena Dunham; ella es la creadora de la ficción, además de su protagonista. Dunham se ha convertido en un icono 'hipster' con su serie, que está basada en una experiencia real que ella mismo vivió.



Edie Falco ('Nurse Jackie')

Una enferme drogadicta, este es el papel de Edie Falco en 'Nurse Jackie', muy alejado de su recordada interpretación en 'Los Soprano', que le ha venido muy bien para no encasillarse como actriz dramática. Es una de las habituales en los Emmy, aunque no se lleva un premio desde el 2010.



Laura Dern ('Enlightened')

Una serie con poco o ningún tirón. 'Enlightened' ha estado registrando unos índices de audiencia pobres en HBO. Solo se salva la interpretación de Laura Dern, aunque con el talento y las potentes series que hay entre sus competidoras no se cree que tenga muchas posibilidades de hacerse con el galardón. De todos modos, el mérito de Laura Dern quedó reconocido con el Globo de Oro que ganó en 2012 a mejor actriz de comedia por esta misma seria.