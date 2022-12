'Mad Men' y 'Breaking Bad', las grandes olvidadas

Si por algo será recordada esta 64ª edición de los premios Emmy es por el triunfo de 'Homeland' y lo que éste significa: adiós al reinado de 'Mad Men' y al poder de 'Breaking Bad', los pesos pesados de AMC.



La serie de Showtime se convirtió en la primera ficción de la cadena en hacerse con el Emmy al mejor drama. Pero esta no es la única "hazaña" que logró este domingo: acabó con la hegemonía de cuatro años de 'Mad Men' como mejor serie.



La ficción de Matthew Weiner partía con ventaja y contaba con 17 nominaciones. Pero no subió a recoger ningún Emmy, fue la gran olvidada. 'Mad Men' estuvo a punto de hacer historia y conseguir su quinto Emmy consecutivo como mejor serie.



Una victoria de 'Mad Men' en esa categoría la hubiera llevado a batir todos los récords en el campo de mejor drama y habría igualado la cifra de 'Frasier', que en 1998 sumó cinco trofeos como mejor comedia. Por el momento sigue compartiendo esa marca con series históricas como 'Hill Street Blues', 'L.A. Law' y 'The West Wing'.



Otra sorpresa que ha deparado este triunfo arrollador de 'Homeland' es que, de nuevo, Jon Hamm se ha quedado compuesto y sin Emmy. Pero lo más sorpresivo ha sido el hecho de que el actor británico Damian Lewis fuera quien ganara el Emmy al mejor actor, cuando todas las quinielas apostaban por Bryan Cranston, que ha regresado pletórico con la última temporada de 'Breaking Bad'.



"No creo que el arte haya que juzgarlo pero he venido por si acaso había suerte", dijo Damian Lewis tras recoger su Emmy. "Yo también estaba convencido de que Bryan iba a ganar", apuntó.



Sobre la que no había dudas era Claire Danes, que recibió el Emmy a la mejor actriz, como ya hizo en la última ceremonia de los Globos de Oro. El cuarto premio que ha recogido este domingo la serie de Showtime ha sido el de mejor capítulo, por el piloto de la serie.