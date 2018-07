La serie 'Happy Valley', gran triunfadora de los BAFTA televisivos

'The Crown', la serie que contaba con más nominaciones a los premios BAFTA de televisión, se volvió a casa sin ninguna estatuilla. La gan ganadora de la noche fue 'Happy Valley'.

El equipo de 'Happy Valley' con sus dos premios BAFTA | Agencias

La serie de la cadena BBC recogió el premio al mejor drama y su protagonista, Sarah Lancashire, el de mejor actriz. El actor Adeel Akhtar, protagonista de 'Murdered by My Father', fue el ganador del BAFTA al mejor intérprete masculino.

Wunmi Mosaku ('Damilola, Our Loved Boy') y Tom Hollander ('The Night Manager') recogieron los premios a mejores actores de reparto.

La comedia ganadora en los premios BAFTA fue 'People Just do Nothing'. La protagonista de 'Fleabag', Phoebe Waller-Bridge, y el protagonista de 'Alan Partridge's Scissored Isle', Steve Coogan, fueron los actores ganadores de los premios a mejores intérpretes de comedia.

Phoebe Waller-Bridge con su premio por 'Fleabag' | Agencias

Otras categorías que se entregaron este domingo en la gala de los BAFTA televisivos fue el premio a la mejor miniserie, para 'National Treasure', y al mejor evento retransmitido en directo, la celebración del 90 cumpleaños de la reina Isabel II. En el apartado internacional, 'American Crime Story' fue la serie ganadora.