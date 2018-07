¿Qué actrices ganarán el Globo de Oro?

Winona Ryder está nominada a mejor actriz por 'Stranger Things', la serie revelación de este verano. Junto a ella, optan a ese premio las actrices Claire Foy por otra ficción original de Netflix, 'The Crown'. Completan esta categoría Keri Russell ('The Americans'), Evan Rachel Wood ('Westworld') y Caitriona Balfe ('Outlander'), la única que repite nominación respecto al año pasado.

Las actrices nominadas a los Globos de Oro en comedia

Las mejores actrices de comedia son Rachel Bloom por 'Crazy Ex-Girlfriend', que podría revalidar el Globo de Oro que consiguió el año pasado. Julia Louis-Dreyfus por 'Veep' es otra de las favoritas y también repite nominación, al igual que Gina Rodriguez ('Jane the virgin'). Irrumpen en esta categoría Sarah Jessica Parker, que está nominada por 'Divorce', la comedia de estreno de la temporada en HBO. Completan la lista de nominadas las actrices Issa Rae ('Insecure') y Tracee Ellis Ross ('Black-ish').

Las actrices nominadas a los Globos de Oro en miniserie

Sarah Paulson es la favorita para recoger el Globo de Oro a la mejor actriz de miniserie por su interpretación de la fiscal Marcia Clark en la miniserie 'American Crime Story'. También están nominadas en esta categoría las actrices Felicity Huffman ('American Crime'), la única actriz que repite nominación; Riley Keough ('The Girlfriend Experience'), Charlotte Rampling ('London Spy') y Kerry Washington ('Confirmation').

Las actrices nominadas en la categoría de mejores secundarias son Olivia Colman ('The Night Manager'), Lena Headey ('Juego de Tronos'), Chrissy Metz y Mandy Moore por 'This is Us' y Thandie Newton (Westworld'). No encontramos a ninguna de las actrices nominadas el año pasado.