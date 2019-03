'Mozart in the Jungle' arrebata el premio a 'Transparent' y 'Veep'

Que los Globos de Oro son unos premios que siempre sorprenden, nadie lo duda. Pero la 73ª edición de estos galardones que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood se ha llevado el récord. Pocas quinielas habrán acertado en sus predicciones en las categorías de comedia en televisión.



'Mozart in the Jungle' arrasa contra todo pronóstico en las categorías de comedia. 'Mozart in the jungle' ha arrebatado el premio a 'Transparent' y 'Veep'. La serie de Amazon Studios protagonizada por Gael García Bernal ha recibido el premio a la mejor comedia, contra todo pronóstico. 'Veep' (HBO) no repite este año, tras destronar en la anterior edición a la (hasta ahora) todopoderosa 'Modern Family'.



No es el único premio que 'Mozart in the Jungle' ha "robado" a 'Transparent'. Jeffrey Tambor tampoco ha subido a recoger el de mejor actor de comedia porque el premiado ha sido Gael García Bernal. El mexicano interpreta a un director de orquesta sobre el que gira buena parte de una trama centrada en mostrar lo que ocurre detrás de las bambalinas de una orquesta sinfónica.



Otra sorpresa en el apartado de comedia televisiva ha venido muy pronto, con el premio a mejor actriz, que ha recaído en Rachel Bloom por su papel en 'Crazy Ex Girlfriend' (The CW). Bloom interpreta a Rebecca quien no ha olvidado a aquel novio que la dejó tras el campamento de verano. Una década después, reaparece en su vida y ella no desiste en su empeño por recuperarlo.