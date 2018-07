¿Quiénes volverán a casa con un Globo de Oro?

Sin Jon Hamm y la última temporada de 'Mad Men' en el horizonte, puede ser el año de los actores Rami Malek ('Mr. Robot'), Bob Odenkirk ('Better call Saul') y Liev Schreiber ('Ray Donovan'), que por segundo año consecutivo optan al Globo de Oro al mejor actor. Completan esta categoría los actores Matthew Rhys ('The Americans') y Billy Bob Thornton ('Goliath').

Nominados a los Globos de Oro a mejor actor de comedia | Atresmedia

En el apartado masculino a mejor actor de comedia están nominados Anthony Anderson ('Black-ish'), Gael García Bernal que ya recogió el año pasado este premio por 'Mozart in the Jungle', Donald Glover ('Atlanta'), Nick Nolte ('Graves') y Jeffrey Tambor por 'Transparent', su tercera nominación consecutiva (se llevó el premio a la primera).

Nominados a los Globos de Oro a mejor actor de miniserie | Atresmedia

Los actores nominados a mejor actor de miniserie son Riz Ahmed ('The Night of'), Bryan Cranston ('All the way'), Tom Hiddleston ('The Night Manager') y John Turturro ('The Night of'), junto a Courtney B. Vance por 'American Crime Story', la miniserie más nominada.