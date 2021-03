Kaley Cuoco se convierte en una princesa Disney con el espectacular vestido que ha lucido en los Globos de Oro 2021

Los Globos de Oro 2021 han celebrado su edición más peculiar en los 78 años de la historia de los premios en una ceremonia presentada por Amy Poehler y Tina Fey por cuarto año no consecutivo. Aquí puedes ver todos los ganadores de la noche.

En esta ocasión, las presentadoras han estado separadas ya que Poehler se encontraba en el que suele ser el escenario habitual de los Globos de Oro, el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills de Los Ángeles. Mientras que Fey lo hizo desde el Rockefeller Center de Nueva York, cada una en una costa de Estados Unidos.

De esta forma esta 78ª edición no ha contado con su habitual alfombra roja pero esto no ha hecho que muchas de las nominadas hayan elegido lucir sus mejores galas en una noche mágica para sus carreras.

Una de las más destacadas ha sido, sin lugar a dudas, Kaley Cuoco, quien estaba nominada a Mejor Actriz Musical o de Comedia por su papel de Cassie Bowden en 'The Flight Attendant'. Categoría donde competía junto a Lilly Collins por 'Emily in Paris', Elle Fanning por 'The Great', Jane Levy por 'La extraordinaria playlist de Zoey' y Catherine O'Hara por 'Schitt's Creek', esta última ha sido finalmente la ganadora.

Aunque Kaley es una de las actrices televisivas más importantes, gracias a su papel de Penny en 'The Big Bang Theory', esta era la primera vez que recibía una nominación a los Globos de Oro. Por lo que ha decidido vestirse como la ocasión lo merecía.

Así, Cuoco ha lucido un impresionante vestido de Oscar de la Renta en color gris perla de palabra de honor que ha muchos les ha recordado a la Cenicienta. Además, llevaba zapatos de Stuart Weitzman y joyas de Harry Winston

En el vídeo de arriba puedes ver el look completo de la actriz junto a algunos de sus momentos más divertidos de antes, durante y después de la gala.

Seguro que te interesa:

Kaley Cuoco revela el pánico que sintió al arriesgarse con 'The Flight Attendant': "¿La gente va a odiar esto?"