Los Globos de Oro son impredecibles: ¿qué series ganarán?

Los Globos de Oro son los premios más impredecibles. Ya lo demostraron una vez más en la edición del año pasado, con la sorpresa de 'Mozart in the Jungle' como mejor comedia. Las nominaciones de este año apuntan a que también dejarán con la cara desencajada a los espectadores.

Comedias nominadas a los Globos de Oro | Atresmedia

Siguiendo con la comedia, la serie de Amazon repite nominación y podría validar su título. Aunque tendrá que verse las caras con el estreno de 'Atlanta', la serie de Donald Glover muy alabada por la crítica; 'Blackish', 'Transparent', que ya ganó hace dos años el premio a mejor comedia; y 'Veep', la reina de los Emmy y que aún no ha ganado ningún Globo de Oro.

En la categoría de drama, 'Mr. Robot' se ha caído de las series nominadas y salvo 'Juego de Tronos', el resto de series que optan al Globo de Oro son estrenos de temporada. 'The Crown', 'Stranger Things', 'This Is Us' y 'Westworld' han irrumplido en la pequeña pantalla con gran éxito de audiencia y crítica.

Miniseries nominadas a los Globos de Oro | Atresmedia

En miniserie, la clara favorita es 'American Crime Story' de Ryan Murphy. También tiene muchos apoyos 'American Crime' de ABC (sí, no se han roto la cabeza poniendo títulos). Completan esta categoría 'The Night Of' de HBO, 'The Night Manager' de AMC y 'The Dresser', miniserie desconocida en nuestro país de BBC protagonizada por Ian McKellen y Anthony Hopkins.