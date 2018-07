Todas las series nominadas a los Globos de Oro

Jimmy Fallon será el maestro de ceremonias de la 74ª edición de los Globos de Oro, que se celebrarán el 8 de enero en Los Ángeles.

Las series más nominadas a los Globos de Oro en drama se reparten entre HBO y Netflix, gracias a las series 'Juego de Tronos' y 'Westworld' y a 'The Crown' y 'Stranger Things'. En comedia destaca 'Veep' de HBO y en miniserie destaca 'American Crime Story'.

Las series nominadas a mejor drama son 'The Crown', 'Juego de Tronos', 'Stranger Things', 'This Is Us' y 'Westworld'. Winona Ryder está nominada a mejor actriz por 'Stranger Things'. Junto a ella, optan a ese premio las actrices Claire Foy, Keri Russell ('The Americans'), Evan Rachel Wood ('Westworld') y Caitriona Balfe ('Outlander').

En la categoría masculina optan a un Globo de Oro los actores Rami Malek ('Mr. Robot'), Bob Odenkirk ('Better call Saul'), Matthew Rhys ('The Americans'), Liev Schreiber ('Ray Donovan') y Billy Bob Thornton.

Las series nominadas a mejor comedia son 'Atlanta', 'Blackish', 'Mozart in the jungle', 'Transparent' y 'Veep'. Las mejores actirces de comedia son Rachel Bloom, Julia Louis-Dreyfus ('Veep'), Sarah Jessica Parker por 'Divorce', Issa Rae, Gina Rodriguez ('Jane the virgin') y Tracy Ellis Ross.

En el apartado masculino a mejor actor de comedia están nominados Anthony Anderson, Gael García Bernal ('Mozart in the Jungle'), Donald Glover ('Atlanta'), Nick Nolte y Jeffrey Tambor por 'Transparent'.

En las categorías de de miniserie, destaca 'American Crime Story' que se encuentra nominada a mejor miniserie y sus actores Sarah Paulson y Courtney B. Vance están nominados en las categorías de mejores actores. Completan esta categoría las miniseries 'American Crime', 'The Dresser', 'The Night Manager' y 'The Night Of'.

Los actores nominados a mejor actor de miniserie son Riz Ahmed, Bryan Cranston, Tom Hiddleston y John Turturro, junto a Courtney B. Vance. Entres las actrices, junto a Paulson están nominadas Felicity Huffman, Riley Keough, Charlotte Rampling y Kerry Washington.

Los actores nominados a mejores secundarios son Sterling K. Brown, Hugh Laurie ('The Night Manager'), John Lithgow, Christian Slater por 'Mr. Robot' y John Travolta, por 'American Crime Story'. Las actrices nominadas en esa misma categoría son Olivia Colman ('The Night Manager'), Lena Headey ('Juego de Tronos'), Chrissy Metz y Mandy Moore por 'This is Us' y Thandie Newton (Westworld').