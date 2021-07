El marido de Elizabeth Olsen publica una sorprendente foto de la actriz de 'WandaVision' al ser nominada al Emmy

'WandaVision' ha sido uno de los grandes éxitos de Marvel y una sorpresa excepcional para los fans de la Casa de las Ideas. La serie de Bruja Escarlata fue una bocanada de aire fresco dentro del MCU dando un giro radical a las historias de superhéroes que estábamos acostumbrados a ver.

Una de las claves de 'WandaVision' ha sido la fantástica interpretación de Elizabeth Olsen, quién ya lleva unos cuantos años en Marvel. Su personaje, Bruja Escarlata, hizo su primera aparición en 2014 en 'Capitán América: El Soldado de Invierno' y desde entonces han sido muchas las ocasiones en las que hemos visto a Elizabeth encarnando a Wanda Maximoff, siendo parte de Los Vengadores en sus películas hasta la última entrega.

Elizabeth Olsen como Bruja Escarlata en 'Vengadores: Infinity War' | Marvel

Tras terminar 'Vengadores: Endgame' Marvel sorprendió con 'WandaVision', la primera serie de sus superhéroes en Disney+. Este primer proyecto para la pequeña pantalla estaba protagonizado por Paul Bettany, Vision, y, por supuesto, Elizabeth Olsen. La ficción cosechó un auténtico éxito, algo que ha recogido su fruto en las pasadas nominaciones a los Emmy donde ha arrasado.

'WandaVision' ha obtenido un total de 23 nominaciones donde destacan: Mejor miniserie, Mejor actor protagonista de una miniserie/TV movie para Paul Bettany y Mejor actriz protagonista de una miniserie/TV movie para Elizabeth Olsen, aquí puedes ver el resto de nominaciones.

Después de conocer la noticia Elizabeth no podía estar más contenta, aunque parece que su marido, Robbie Arnett, tenía más ganas de celebrarlo. Y el cantante ha anunciado esta noticia tan especial a través de su cuenta de Instagram, con una foto de su mujer y el siguiente mensaje: "La mirada cuando te enteras de tu primera nominación al Emmy".

Elizabeth Olsen | Instagram @robbiearnett

Robbie Arnett, el marido de Elizabeth Olsen

Hace poco que Elizabeth Olsen reveló que estaba casada. La actriz habló de su marido en un desliz que tuvo en una entrevista con Kaley Cuoco en Variety. De esta forma desvelaba que está casada: "También me di cuenta de que mi esposo puso Little Miss Magic. ¿Sabes, los libros de Little Miss? ¡Son estos libros clásicos, pero 'mágicos' gracias a 'WandaVision' porque es tan jodidamente lindo!".

Elizabeth es una persona muy reservada y no suele dar detalles sobre su vida personal, algo que nos recuerda mucho a sus hermanas. Su marido es Robbie Arnett el músico líder de la banda Milo Greene y ambos fueron vinculados en marzo de 2017 y los dos confirmaron su amor en septiembre de ese año.

Elizabeth Olsen y su marido Robbie Arnett | Getty

