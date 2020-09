In Memoriam: El conmovedor homenaje de los Emmy 2020 a Naya Rivera y Chadwick Boseman, el momento más triste de la noche

Este domingo ha tenido lugar la 72 edición de los Premios Emmy, una noche para recordar donde el sistema virtual se ha abierto paso para hacer posible esta gala debido a las medidas de seguridad por la pandemia del coronavirus.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ha sido, como no podía ser de otra forma, el In Memoriam, que ha venido de la mano de una conmovedora actuación de H.E.R. cantando 'Nothing compares to you' de Sinéad O'Connor.

Los fallecimientos que más han asolado a Hollywood en estos últimos meses, el de Naya Rivera y el de Chadwick Boseman, han sido los más llorados y homenajeados en redes.

'Succession', 'Watchmen' y 'Schitt's Creek' han sido las series más galardonadas de la ceremonia y puedes consultar todos los ganadores aquí.