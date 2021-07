Courteney Cox, más clara que nunca tras no haber sido nunca nominada a los Emmy por 'Friends'

A pesar de haber pasado muchos años desde que terminase 'Friends' parece que la serie sigue siendo a día de hoy un tema más que recurrente. No solo por la gran influencia que tuvo en el futuro de las sitcoms, sino por la fantástica reunión que nos regaló el pasado mes de mayo.

En este especial de la serie pudimos volver a compartir risas con el grupo de colegas reunido de nuevo y viendo como rememoraban capítulos antiguos o recordaban algunas anécdotas que sucedieron durante el rodaje de la serie. Después de que nos regalasen este nuevo 'capítulo' de la serie, Courtney Cox quiso compartir uno de los momentos más duros que vivió al rodar la serie.

Los actores de 'Friends' en la reunión | HBO

La nominación al Emmy que nunca llegó para Courtney Cox

Todos los miembros del grupo de 'Friends' fueron nominados al Emmy como mejor actor, o actriz, según pasaban las temporadas con excepción de uno de ellos, Courteney Cox quien nunca logró una nominación a estos prestigiosos premios por su impecable papel de Monica.

Ella misma contó cómo lo vivió: "Sí, por supuesto, es algo que me dolía. Cuando el resto de miembros del equipo han sido nominados excepto yo, sí, definitivamente era algo que me dolía. Estaba contenta por ellos, pero hubo un momento que pensé, 'Oh, ¿soy la única?' Dolió", cuenta en Stern's SiriusXM.

La reunión de 'Friends' ha sido nominada al Emmy y así reacciona Courtney Cox

Después de una larga espera y mucho sufrimiento Courtney Cox ha visto recompensadas sus plegarias, o no. Y es que la reunión de 'Friends' ha sido nominada a la próxima edición de los Emmy, algo que muchos consideraron como la nominación que Cox nunca tuvo. Pero la actriz ha hablado para Entertainment Weekly sobre esto asegurando que no es lo que ella deseaba: "Honestamente, estoy muy contenta de que se haya reconocido de esta manera a la reunión porque creo que estuvo genial. Ben Winston y su equipo han hecho un trabajo fantástico", explica en Entertainment Weekly.

Y continúa: "Aunque no es exactamente el Emmy que estaba buscando, siendo sincera contigo. Estoy muy contenta de haber sido parte de esto. Y es genial poder haberlo hecho en el mismo set 24, con toda esa gente increíble a los que quiero un montón".

Termina diciendo: "Y estoy muy emocionada, pero ese Emmy en realidad pertenece a Ben Witson... Así que sí, estoy muy contenta. Pero cuando estuve en 'Howar Stern', no hablaba sobre esto".

