Zoe Saldaña pide perdón a los mexicanos que les ha ofendido Emilia Pérez pero "no comparte" su opinión

Zoe Saldaña ha vivido en esta 97 edición de los Premios Oscar uno de los mejores momentos de su carrera tras alzarse con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez.

La intérprete de origen dominicano protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche durante su discurso cuando recordó a su abuela, quien emigró a Estados Unidos en busca de una vida mejor.

El Oscar de Saldaña ha sido de los pocos reconocimientos que ha recibido Emilia Pérez quien fue la gran perdedora de la gala ya que partía como la película con más candidaturas de la noche.

Zoe Saldaña, Oscar a mejor actriz de reparto por Emilia Pérez | Efe

Tras bajar del escenario los ganadores hablan un momento con algunos miembros de la prensa en el backstage, instante en el que una periodista mexicana le dijo a Zoe Saldaña sobre Emilia Pérez: "Ha sido realmente dolorosa para nosotros los mexicanos", explicaba a la vez que consideraba que México era el corazón de la cinta.

A lo que Zoe respondió: "En primer lugar, lamento muchísimo que tú y tantos mexicanos se hayan sentido ofendidos. Esa nunca fue nuestra intención. Hablamos y lo hicimos desde un lugar de amor, y mantengo esa opinión", dice primero disculpándose por ese sentimiento. Puedes ver el vídeo arriba de la noticia.

Para después decir de forma tajante: "No comparto tu opinión. Para mí, el corazón de esta película no era México. No estábamos haciendo una película sobre un país. Estábamos haciendo una película sobre cuatro mujeres. Y estas mujeres podrían haber sido rusas, podrían haber sido dominicanas, podrían haber sido negras de Detroit, podrían haber sido de Israel, podrían haber sido de Gaza".

"Y estas mujeres siguen siendo mujeres muy universales que luchan todos los días, que intentan sobrevivir a la opresión sistémica y tratar de encontrar sus voces más auténticas. Así que mantengo esa opinión. Pero también estoy siempre abierta a sentarme con todos mis hermanos y hermanas mexicanos y, con amor y respeto, tener una gran conversación sobre cómo Emilia podría haberse hecho mejor. No tengo ningún problema. Lo agradezco. Gracias", concluye.

La polémica ha perseguido a Emilia Pérez desde diferentes focos. Uno de ellos fueron los mensajes racistas de Karla Sofía Gascón pero, otro, fue que la película se ubicara en México y con personajes mexicanos pero hecha en Francia y con un director francés que poco sabía de la cultura que estaba representando.