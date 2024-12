De vender helados a los Globos de Oro: Cooper Koch, sobre lo que ha cambiado su vida tras ser Erik Menéndez

Desde que se estrenara Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez se ha elogiado la interpretación de sus actores. Ahora, Cooper Koch, quien interpreta a Erik en la serie de Ryan Murphy ha sido nominado a Mejor Actor de Serie Limitada en los Globos de Oro. Aquí puedes ver la lista completa de nominados.

La noticia de su nominación ha sido toda una alegría, tal y como ha contado él mismo a People: "Es el mejor lunes de mi vida", empieza diciendo. "Todavía no puedo creer que esto esté sucediendo, que haya sucedido. Es realmente, realmente, realmente, una locura. Estoy muy agradecido y honrado de ser reconocido entre esta gente. Es una locura", dice con incredulidad.

Y es que Cooper se enfrenta a actores como Ewan McGregor, Colin Farrell o Andrew Scott.

Cooper Koch en la premiere de Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez | Getty

"Estaba en mi cama y no podía dormir. Pensé que iba a dormir y luego me despertaría y miraría mi teléfono para ver qué había pasado. Pero luego me desperté como a las 4:45, y después mi pareja y yo lo pusimos en YouTube y comenzamos a verlo y luego escuchamos mi nombre y gritamos y nos abrazamos y nos asustamos", comenta nervioso.

"Sabía que había pocas posibilidades de que eso sucediera, pero también estaba preparado para que no sucediera. Simplemente tenía ansiedad", explica sobre cómo pasó las horas previas.

Además, de Koch, Javier Bardem también está nominado por su papel de José Menéndez en la serie a Mejor Actor de Reparto en una serie limitada. El español fue uno de los primeros en felicitar a Cooper: "Está muy emocionado. Me dijo: 'Bien hecho, cariño'", en un mensaje de texto.

Nicholas Chavez, Cooper Koch y Javier Bardem en Monstruos | Netflix

El actor asegura que el "síndrome del impostor (que sufre) es muy real" en este momento. Y es que su vida ha dado un giro radical tras conseguir este papel.

"Para mí es una locura. Hace dos años enseñaba yoga, vendía helados y hacía trabajos de modelo para comercio electrónico, y ahora hice una gran serie de televisión y obtuve una nominación al Globo de Oro", reflexiona.

"Mi vida ha cambiado mucho en los últimos dos años y es una locura asimilar todo esto. Pero cuando era más joven, estaría tan lleno de alegría, orgulloso y feliz".

Por último, Koch cómo va a celebrar la nominación: "Haré un poco lo mismo de siempre. Saldré a desayunar con mi pareja, Stu, mis hermanos, Payton y Walker, y mi manager, Jason. Saldremos a desayunar, iremos a un restaurante. Luego tengo un día de reuniones".

"Siempre me ha encantado ver los Globos de Oro. Son muy graciosos, muy divertidos. Y Nikki Glaser es divertidísima. Va a ser una experiencia increíble estar allí", concluye.