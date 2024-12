Globos de Oro 2025: Lista completa de nominados en las categorías de cine y series

Los actores Mindy Kaling y Morris Chestnut han sido los encargados de comunicar las candidaturas a la 82 edición de los Globos de Oro, los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). La gala se celebrará el próximo 5 de enero de 2025 en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Este año entre los nominados hay dos españoles. Por un lado Karla Sofía Gascón, quien competirá por hacerse con el premio a Mejor Actriz por su interpretación en Emilia Pérez, la película más nominada de todas con un total de 10 nominaciones.

Por otro lado está nominado, también, Javier Bardem en la categoría de Mejor Actor de una miniserie por su papel como José Menéndez y es su sexta nominación a estos galardones.

Cine

Mejor película - DRAMA

The Brutalist

A Complete Unknown

Cónclave

Dune: Parte Dos

Nickel Boys

Septiembre 5

Mejor película - COMEDIA/MUSICAL

Anora

Rivales

Emilia Pérez

A Real Pain

La sustancia

Wicked

Mejor dirección

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Sean Baker (Anora)

Edward Berger (Cónclave)

Brady Corbet (The Brutalist)

Coralie Fargeat (La sustancia)

Payal Kapadia (La luz que imaginamos)

Mejor actriz - DRAMA

Pamela Anderson (The Last Showgirl)

Angelina Jolie (María Callas)

Nicole Kidman (Babygirl)

Tilda Swinton (La habitación de al lado)

Fernanda Torres (Aún estoy aquí)

Kate Winslet (Lee)

Mejor actor - DRAMA

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Daniel Craig (Queer)

Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing)

Ralph Fiennes (Cónclave)

Sebastian Stan (The Apprentice. La historia de Trump)

Mejor actriz - COMEDIA/MUSICAL

Amy Adams (Nightbitch)

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (La sustancia)

Zendaya (Rivales)

Mejor actor - COMEDIA/MUSICAL

Jesse Eisenberg (A Real Pain)

Hugh Grant (Heretic)

Gabriel LaBelle (Saturday Night)

Jesse Plemons (Kinds of Kindness)

Glen Powell (Hit Man. Asesino por casualidad)

Sebastian Stan (A Different Man)

Mejor actriz de reparto - CINE

Selena Gomez (Emilia Pérez)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Margaret Qualley (La sustancia)

Isabella Rossellini (Cónclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Mejor actor de reparto - CINE

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A real pain)

Edward Norton (A Complete Unknown)

Guy Pearce (The brutalist)

Jeremy Strong (The Apprentice. La historia de Trump)

Denzel Washington (Gladiator II)

Mejor guion

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet, Mona Fastvold (The Brutalist)

Jesse Eisenberg (A Real Pain)

Coralie Fargeat (La sustancia)

Peter Straughan (Cónclave)

Mejor banda sonora original

Volker Bertelmann (Cónclave)

Daniel Blumberg (The Brutalist)

Kris Bowers (Robot Salvaje)

Clément Ducol, Camille (Emilia Pérez)

Trent Reznor, Atticus Ross (Rivales)

Hans Zimmer (Dune: Parte Dos)

Mejor canción original

Beautiful that way (The Last Showgirl) | Andrew Wyatt, Miley Cyrus, Lykke Zachrisson

Compress / Repress (Rivales) | Trent Reznor, Atticus Ross, Luca Guadagnino

El mal (Emilia Pérez) | Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard

Forbidden Road (Better Man) | Robbie Williams, Freddy Wexler, Sacha Skarbek

Kiss the Sky (Robot Salvaje) | Delacey, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack, Ali Tamposi

Mi camino (Emilia Pérez) | Clément Ducol, Camille

Mejor película animada

Flow

Del revés 2

Memorias de un caracol

Vaiana 2

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

Robot salvaje

Mejor película taquillera

Alien: Romulus

Bitelchús Bitelchús

Deadpool y Lobezno

Gladiator II

Del revés 2

Twisters

Wicked

Robot salvaje

Mejor película extranjera

La luz que imaginamos (EE UU, Francia, India)

Emilia Pérez (Francia)

The Girl with the Needle (Polonia, Suecia, Dinamarca)

Im Still Here (Brasil)

La semilla de la higuera sagrada (EE UU, Alemania)

Vermiglio (Italia)

Series

Mejor serie - DRAMA

Chacal

La diplomática

Sr. y Sra. Smith

Shogun

Slow Horses

El juego del calamar

Mejor serie - COMEDIA/MUSICAL

Colegio Abbott

The Bear

The Gentlemen: La serie

Hacks

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

Mejor serie - LIMITADA O TELEFILME

El reno de peluche

Disclaimer

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

El Pingüino

Ripley

True Detective: Noche polar

Mejor actriz - SERIE DRAMA

Kathy Bates (Matlock)

Emma DArcy (La casa del dragón)

Maya Erskine (Sr. y Sra. Smith)

Keira Knightley (Palomas negras)

Keri Russell (La diplomática)

Anna Sawai (Shogun)

Mejor actor - SERIE DRAMA

Donald Glover (Sr. y Sra. Smith)

Jake Gyllenhaal (Presunto inocente)

Gary Oldman (Slow Horses)

Eddie Redmayne (Chacal)

Hiroyuki Sanada (Shogun)

Billy Bob Thornton (Landman: Un negocio crudo)

Mejor actriz - SERIE COMEDIA/MUSICAL

Kristen Bell (Nadie quiere esto)

Quinta Brunson (Colegio Abbott)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Solo asesinatos en el edificio)

Kathryn Hahn (Agatha, ¿quién si no?)

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor - SERIE COMEDIA/MUSICAL

Adam Brody (Nadie quiere esto)

Ted Danson (Un hombre infiltrado)

Steve Martin (Solo asesinatos en el edificio)

Jason Segel (Terapia sin filtro)

Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actriz - SERIE LIMITADA O TELEFILME

Cate Blanchett (Disclaimer)

Jodie Foster (True Detective: Noche polar)

Cristin Milioti (El Pingüino)

Sofía Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans)

Kate Winslet (El régimen)

Mejor actor - SERIE LIMITADA O TELEFILME

Colin Farrell (El Pingüino)

Richard Gadd (Mi reno de peluche)

Kevin Kline (Disclaimer)

Cooper Koch (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez)

Ewan McGregor (Un caballero en Moscú)

Andrew Scott (Ripley)

Mejor actriz de reparto - SERIE

Liza Colón-Zayas (The Bear)

Hannah Einbinder (Hacks)

Dakota Fanning (Ripley)

Jessica Gunning (Mi reno de peluche)

Allison Janney (La diplomática)

Kali Reis (True Detective: Noche polar)

Mejor actor de reparto - SERIE

Tadanobu Asano (Shogun)

Javier Bardem (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez)

Harrison Ford (Terapia sin filtro)

Jack Lowden (Slow Horses)

Diego Luna (La máquina)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Mejor interpretación de comedia stand up

Jamie Foxx (Jamie Foxx: What Had Happened Was...)

Nikki Glaser (Nikki Glaser: Todos moriremos algún día)

Seth Meyers (Seth Meyers: Dad Man Walking)

Adam Sandler (Adam Sandler: Love You)

Ali Wong (Ali Wong: Single Lady)

Rami Youssef (Ramy Youssef: More Feelings)