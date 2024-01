¿Quién es el duende verde que ha aparecido en la alfombra roja de los Emmy?

Los premios Emmy 2024 ya se han celebrado después del retraso que sufrieron debido a la huelga de actores de Hollywood. Aquí puedes encontrar a todos los ganadores de la noche donde RuPaul's Drag Race ha vuelto a hacerse con el Emmy a Mejor reality de competición.

RuPaul subió al escenario junto a todas las reinas que lo acompañaron de la temporada 15 pero hubo una de ellas que se llevó toda la atención. Y es que, durante el paseo por la alfombra roja y una vez ya en la gala la drag queen Princess Poppy se llevó todas las miradas.

RuPaul's Drag Race se lleva el Emmy a Mejor reality de competición | Reuters

La artista escogió un look con el que era imposible pasar desapercibido pero, además, nadie podía reconocerla. Princess Poppy eligió un estilismo inspirado como en un duende verde que impactó en todos los presentes.

La drag queen habló con EW sobre su look a quien declaró: "Quería hacer exactamente lo contrario de lo que se espera de ti cuando vas a un evento como este. Quería darle la vuelta".

También explicó que en su look había referencia a la cultura pop como a Jabba the Hutt, Roz de Monsters, Inc. y a una bruja de la película Leyenda de Tom Cruise de 1985.

"Principalmente quería ser una bruja troll. Quería ser tan impactante que solo tuvieras que girarte y mirarme de la peor manera posible", asegura.

Tras salir del programa donde Princess Poppy fue la tercera expulsada explicó a EW que estaba pensando en tomarse un descanso: "Quiero desaparecer de la faz de la tierra. No quiero ser famosa, quiero desaparecer en la oscuridad".

"Creo que la gente pone mucho énfasis en el éxito y la fama, y ​​está bien no querer ser famoso. Es totalmente válido no querer ser conocido por un grupo de personas. Simplemente eso no es lo que quiero. No quiero eso para mi vida", explicaba.

"La princesa Poppy siempre estará ahí. Siempre lo haré, pero probablemente será mucho menos frecuente. Hacer giras y hacer drag todo el tiempo es muy duro, es duro para el cuerpo y si no disfrutas cada minuto, entonces es difícil", se sinceraba meses atrás.