¿Qué ha pasado en el Goya a Mejor Película? La explicación de lo ocurrido tras leer Belén Rueda a los ganadores ex aequo

El premio a Mejor Película de los Goya ha sido toda una sorpresa. Lo vivido sobre el escenario del Palacio de Congresos de Granada ha sido un hito en la historia de estos premios ya que nunca se había compartido el máximo galardón de la ceremonia.

Belén Rueda, Alejandro Amenábar y Javier Bardem entregando el Goya a Mejor Película | Gtres

Las afortunadas han sido La Infiltrada, de Atresmedia Cine, y El 47, aunque al principio hubo segundos de confusión e incredulidad al anunciar las ganadoras. Belén Rueda fue la encargada de entregar el premio y en un principio pronunciaba solo el nombre de El 47, pero la actriz rápidamente aclaraba que era ex aequo y La Infiltrada compartía el 'cabezón'.

Así, el caos daba paso a la euforia y el equipo de la cinta se abrazaba al de El 47 y subían a recogerlo de forma conjunta.

Pero, ¿cómo se vivió ese momento?¿Por qué Belén Rueda tardó en revelar el premio compartido? En un vídeo de X publicado por el periodista Carlos del Amor junto al actor Tamar Novas, ha explicado exactamente lo que ha pasado y por qué ha habido confusión.

"Hemos abierto el sobre de Mejor Película. Yo he visto este papel... Con este tamaño de letra", ha relatado el intérprete enseñando el folio donde pone 'ex aequo' y bromeando con que estaba escrito muy pequeño. "Un saludo al notario. Entonces yo he visto que Belén no se fijaba en el papel y que leía la primer tarjeta. Y cuando estaba subiendo la gente de El 47, he movido las tarjetas y ha sido increíble como Belén ha parado todo y ha dicho que había otro papel", ha explicado Novas.

"Se ha rozado la catástrofe", ha añadido Carlos del Amor a lo que el actor respondía que "ha habido mucha más alegría" y que espera que le firmen el papel. "Este documento queda para la historia", ha concluido el periodista.

Ambas cintas han superado a Casa en llamas, La estrella azul y Segundo premio.

La Infiltrada, el film basado en la historia real de una policía que engañó a ETA, se llevó también el premio a Mejor Actriz para Carolina Yuste, quien, junto a Luis Tosar, protagonizan la cinta de Atresmedia Cine sobre la agente Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo de una policía nacional que pasó ocho años infiltrada en la banda terrorista.

La actriz Carolina Yuste tras recibir el Goya | EFE

Ha sido la segunda película española más taquillera del año, y continúa sumando en cines.

Por su parte, El 47, una historia de héroes anónimos de la clase obrera basada en hechos reales, se ha llevado también los Goya a Mejor Actor y Actriz de Reparto, para Salva Reina (que ha sido uno de los discursos más eufóricos de la noche) y Clara Segura, Dirección de producción y Efectos especiales.