Karla Sofía Gascón niega haber roto las normas de los Oscar con su polémico comentario de Fernanda Torres

La película Emilia Pérez sigue dando de qué hablar, y una nueva controversia llega de la mano de su protagonista Karla Sofía Gascón, quien actualmente ha hecho historia gracias a su interpretación en la película, siendo nominada a los premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Pero al parecer esta nominación llega entre amenazas y vejaciones hacia Gascón, quien ha decidido no callar ante la complicada situación.

Recientemente, Gascón ha realizado unas polémicas declaraciones sobre el equipo de la actriz brasileña Fernanda Torres, quien también está nominada a la misma categoría por la película I'm Still Here.

"Lo que no me gusta son los equipos de redes sociales, gente que trabaja con estas personas, tratando de menospreciar nuestro trabajo, como el mío y mi película, porque eso no conduce a ninguna parte", confiesa la actriz al medio brasileño Folha de S. Paulo. "Nunca, en ningún momento, he dicho nada malo sobre Fernanda Torres o su película. Sin embargo, hay gente que trabaja con Fernanda Torres que nos critica a mí y a Emilia Pérez . Eso dice más de su película que de la mía", decía tajante.

Esto ha creado controversia por las normas de La Academia, que rezan: "No se toleraráninguna comunicación pública por parte de cualquier persona asociada con una película elegible que intente arrojar algo negativo sobre una película competidora". En concreto: "Cualquier táctica que señale a 'la competencia' por su nombre o título está expresamente prohibida".

Ahora Gascón ha salido a defenderse tras las acusaciones de que podría haber roto estas reglas de los premios, negando rotundamente haber hablado mal de Torres.

"Soy una gran fan de Fernanda Torres y ha sido maravilloso conocerla en los últimos meses", declara a Variety. "En mis comentarios recientes, me refería a la toxicidad y el discurso de odio violento en las redes sociales que, lamentablemente, sigo experimentando".

Continúa diciendo: "Fernanda ha sido una aliada maravillosa, y nadie relacionado directamente con ella ha sido más que comprensivo y enormemente generoso".

Por el momento, La Academia no ha hecho pública ninguna declaración al respecto, por lo que habrá que esperar a ver si las declaraciones de Gascón tendrán alguna repercusión negativa en sus opciones de obtener el Oscar.