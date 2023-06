Jennifer Lawrence confiesa la verdad detrás de sus chanclas de playa en la alfombra roja de Cannes

Jennifer Lawrence acudió al Festival de Cannes 2023 a presentar el documental 'Bread and Roses' del que es productora. Pero la actriz se hizo viral por su aparición en la alfombra roja.

Y es que, Lawrece llamó la atención de todo el mundo tras aparecer con una chanclas de playa negras junto a su vestidazo rojo de Christian Dior.

Jennifer Lawrence lleva chanclas como calzado con su look de alfombra roja en Cannes 2023 | Getty

Ahora, Jennifer ha confesado la realidad detrás de este momento en una entrevista para 'ET': "Ok, gracias por mencionar esto. Realmente me gustaría aclarar esto", afirma la intérprete durante la promoción de su última película, 'No Hard Feelings'.

"No estaba haciendo una reivindicación política, no es que no lo hubiera hecho. No tenía ni idea hasta que salió a la luz que había toda una controversia con las personas que usaban zapatos planos, o caminaban descalzos por la alfombra roja. No sabía nada. Mis zapatos eran de una talla demasiado grandes", explica.

Las chanclas que Jennifer Lawrence llevó en la alfombra roja en Cannes 2023 | Getty

Para después aclarar que tenía una zapatos de tacón que usó pero, sabiendo su historial de caídas en las alfombras rojas, sabía que no iba a salir bien al tener unos tacones que le quedaban grandes.

"Llevé tacones subiendo, pero luego olvidé sacarme una foto con mi equipo de producción, Excellent Cadaver. Entonces, teníamos que sacarnos una foto con mi gente de 'Excellent Cadaver', y sabía que me iría a la mierda si bajaba con estos zapatos que eran de un tamaño demasiado grande. Me puse las chanclas, y luego todos dijeron: '¡Qué reivindicación! ¡Guau!'"

"Estoy a favor de hacer una reivindicación. Solo me gustaría que fuera a propósito", confiesa con su particular sentido del humor.