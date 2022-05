A pocas horas de que dé comienzo el Festival de Eurovisión 2022 las emociones están a flor de piel. Chanel Terrero, nuestra representante, está dispuesta a ''petarlo'' sobre el escenario del Pala Alpitour de Turín.

La 66ª edición empezará a las 21:00h de este sábado 14 de mayo en una gala en la que la hispanocubana se postula como una de las candidatas favoritas a llevarse el micrófono de cristal. ¿Será 'SloMo' la canción que nos salve de los más de 50 años que lleva España sin proclamarse ganadora del certamen?

La última vez que nuestro país se alzó con la victoria fue en 1969 con Salomé y su 'Vivo Cantando', tan solo un año después de que ganara por primera vez con Massiel.

La suerte está echada y habrá que esperar unas cuantas horas más para conocer si la actuación de Chanel será la que haga historia por tercera vez en el conocidísimo festival y la cual, según ya han bautizado fans, será conocida como ''Chanelazo''.

Mientras tanto, lo que por el momento sí es una certeza son los nervios que la que debutará en el puesto número 10 vive por momentos, tal y como confesaba recientemente. Un show ''desde el amor'' con el que muchos rostros conocidos ya se han volcado, algo con lo que la cantante se ha mostrado muy ''ilusionada'' por la gran cantidad de mensajes positivos que ha recibido.

Entre los más especiales, a juzgar por su reacción, se encuentra el de una artista internacional a la que Chanel admira muchísimo. Ha sido a través de sus historias desde donde la representante de España en Eurovisión 2022 ha compartido cómo ha reaccionado ante el mensaje que Nathy Peluso le ha enviado a pocas horas del gran día.

Eufórica, emocionada y sin dar crédito de lo que escuchaba, Chanel ha confesado ''haber llorado de emoción'' al recibir el apoyo de la reconocida cantante argentina. Tanto es así que el vídeo junto al vídeo que sucede al de su respuesta ha escrito: ''No supero lo de la Nathy''.

Pero además, también ha querido inmortalizar la ilusión que le ha hecho recibir el apoyo de otra gran artista como Thalía. Limitándose a escribir dos palabras de lo más reveladoras, la joven de 31 años ha compartido el tuit que la cantante mexicana ha dejado en su muro en redes.

''Hoy me siento muy #Eurovisión. Mood'', ha escrito la famosa cantante en su cuenta de Twitter junto a un sorprendente vídeo. Un mensaje al que Terrero no ha dudado en responder con un ''Oh wow'' que refleja su emoción.

Asimismo, la que ojalá sea proclamada ganadora, ha compartido en la mañana de este sábado un vídeo entre lágrimas y con los ojos vidriosos junto al que ha asegurado: ''Me explota el corazón ahora mismo. GRACIAS'', y el cual ha finalizado comprometiéndose con la causa de esta noche: ''Prometo dar el show, en Eurovisión''.

