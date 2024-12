De estrellas adolescentes a la carrera a los Oscar: Selena Gomez y Ariana Grande se reúnen y halagan mutuamente

Toda una generación creció con Selena Gomez y Ariana Grande en televisión con Los Magos de Waverly Place y Victorious. En esos tiempos, ambas eran las estrellas juveniles que marcaban una época. Hoy, han evolucionado hacia carreras multifacéticas como artistas consolidadas, destacando en el mundo de la música y ahora también como actrices en proyectos cinematográficos de alto perfil: Emilia Pérez y Wicked, respectivamente.

Este año, tanto Ariana como Selena podrían ser nominadas al Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Ambas han recibido elogios por sus actuaciones y también se han mostrado llenas de admiración mutua al coincidir en la misma categoría como nominadas a los Globos de Oro.

Ambas artistas han coincidido en el Academy Women's Luncheon, en el Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles. El evento fue una ocasión especial para que Ariana y Selena intercambiaran palabras cargadas de afecto y respeto.

"Respeto mucho a Selena y siempre la he adorado", comentaba Ariana a Variety. "Me puse realmente feliz por ella al vernos juntas en esa lista. Fue algo muy especial", añade sobre las nominaciones.

Ariana también ha destacado la importancia de celebrar los logros de quienes comparten la misma industria. "Realmente amo ver lo que está consiguiendo Selena. Sé cuánto ha trabajado y cuánto ha esperado. Lo reconozco porque resuena conmigo, así que conozco esa sensación. Así que, cuando puedes acercarte a tus amigos en la industria y decir: 'Buen trabajo, enhorabuena', ¿por qué no hacerlo?", expresaba. "No conozco a Selena tan bien como me gustaría, así que estoy emocionada de sentarme a su lado hoy", reconocía también en el evento.

Por su parte, Selena ha compartido cómo Ariana la sorprendió con un gesto cariñoso. "Ariana me envió un mensaje, con unas palabras muy bonitas. Eran como las seis de la mañana. Nos enviamos mensajes de audio. Fue muy emocionante", cuenta.

Ambas artistas han seguido trayectorias similares, iniciando en programas infantiles antes de conquistar el mundo de la música y, ahora, ganarse un lugar en proyectos cinematográficos destacados. Este posible reconocimiento en los Oscar no solo sería un hito en sus carreras, sino también un recordatorio de cómo el talento y la perseverancia pueden transformar años de trabajo en un legado inolvidable.

Una cosa es segura: Selena Gomez y Ariana Grande continúan siendo una fuente de inspiración para aquellos que crecieron con ellas y para quienes siguen admirando sus logros.