Crónica desde Sitges 2023: Entre moscas, zombies, tumores parlanchines y demonios

"La normalidad es una ilusión, lo que es normal para una araña es el caos para una mosca". Con esta frase de Morticia Addams -sí, has leído bien- arranca Moscas, la segunda y esperada película de Aritz Moreno. El director se subió al escenario del Auditori para reivindicar que "ser raro está bien" y no lo hizo con el afán de meterse a un público lleno de "raros" en el bolsillo -no le hace falta-, sino como un llamamiento a la industria para que se atreva con películas distintas.

Convencional no era la genial Ventajas de viajar en tren (2019), su primera película y tampoco lo es Moscas, aunque sí más accesible a todo tipo de público.

Ernesto Alterio está impresionante en el papel de Machi, el repulsivo protagonista. Un hombre de negocios sin escrúpulos que descubre un cadáver en el maletero de su BMW. Alterio está fantástico en esta aventura para deshacerse de ese cuerpo que puede suponerle la ruina. Con un humor negrísimo que hizo reír a carcajadas al público en muchas ocasiones, Moreno ha retratado el lado más miserable y rastrero del ser humano. Al hombre de negocios sin alma que sin verlo venir pasa de ser araña a mosca.

Ernesto Alterio en Moscas | Morena Films

Con menos expectación se proyectó Apéndice, opera prima de la directora estadounidense Anna Zlokovic. Sin embargo, su película sobre un tumor parlante que le brota a su protagonista en un momento de estrés por la presión familiar y laboral ha sido una grata sorpresa. Con inevitables reminiscencias de Basket Case (1982) la directora se lleva a su terreno el tropo del gemelo maligno. Un gran debut que ha gustado mucho en Sitges.

La coreana Sleep sí venía precedida de un gran éxito de taquilla en Corea y por la bendición de Bong Joon-ho, director de la oscarizada Parásitos. El problema de siempre, la expectativa. No consiguió mantener despierto el interés hasta una resolución que se hace esperar demasiado y que pierde fuelle. Una pena porque tiene un muy buen arranque, una incuestionable buena factura y mezcla géneros que siempre aplaudimos desde aquí.

Después de causar furor en 2020, Álex de la Iglesia ha vuelto a elegir el Sitges para estrenar la temporada 2 de 30 Monedas. El director bilbaíno ha adelantado en rueda de prensa que nos espera una temporada "mucho más ambiciosa en todos los sentidos". Una de las novedades es la aparición de Paul Giamatti, a quien Álex define "no solo como la primera opción, sino como la opción soñada".

Paul Giamatti en la temporada 2 de 30 Monedas | HBO Max

El cineasta es ya un habitual del festival y este año, aparte de 30 Monedas, presenta una proyección especial de su ópera prima, Acción Mutante para el domingo.

Cerramos la jornada con Late Night with the Devil, de los hermanos Colin y Cameron Cairnes. Esta original película, con forma de falso documental, trata sobre la última emisión de Night Owls, un exitoso late night que en un intento de recuperar la popularidad perdida llevará a plató a un invitado poco recomendable.

David Dastmalchian en Late Night with the Devil | Future Pictures

Los directores juegan con la emisión en directo del programa y el making of entre bambalinas de este programa ficticio que nos hace soñar con la fantasía de cómo sería si algo así sucediera en el programa mas famoso de entrevistas del prime time español... Posesión en el Hormiguero.

Para terminar, mencionar que ayer sábado se celebraba la tradicional Zombie Walk. En su edición número 13 vimos desfilar por Sitges desde obreras de la construcción malogradas hasta raveras zombificadas.