Crónica desde Sitges 2022: La finlandesa 'Sisu' gana el premio a Mejor Película y su protagonista, Jorma Tommila, a Mejor Actor

Pocos la tenían en sus quinielas como ganadora pero 'Sisu', una película bélica de acción, ha conquistado al Jurado por encima de las otras 31 películas que competían en Sección Oficial. Así, la finlandesa ha ganado el premio a Mejor Película y su protagonista, Jorma Tommila a Mejor Actor.

Su protagonista, un buscador de oro que encuentra un botín en los páramos de Laponia, tendrá que hacer frente a soldados nazis en su regreso a la ciudad. Una nueva macarrada del director Jalmari Helander por quien habrá que apostar si vuelve a presentar película en el festival ya que es la segunda vez que se lleva el premio gordo, la primera en 2010 con la magnífica 'Rare Exports' ('Un cuento gamberro de Navidad').

Otros títulos que han triunfado en Sitges 2022

'Pearl' también triunfa en el palmarés, con dos premios gordos, el de Mejor Actriz para Mia Goth y Dirección para Ti West.

El mejor guion ha sido para el francés Quentin Dupieux por las dos películas que ha presentado este año en el festival 'Fumer fait tousser' y 'Incroyable mais vrai'.

A destacar el premio para 'Irati' de Paul Urkijo premio del público a Mejor Película la crítica. Se suman a la lista de premiados 'Project Wolf Hunting' que se ha alzado con el Premio Especial del jurado y la mención especial para Tereza Nvotová, que ha conseguido una mención especial por "su gran ojo a la hora de representar con elegancia los días modernos de la caza de brujas" en su película 'Nightsiren'.

El festival echa el cierre este sábado con la entrega de premios y la proyección de 'Bones and All' de Luca Guadagnino ('Call me by your name', 'Suspiria'), una road movie que narra una historia de amor adolescente entre dos caníbales guapísimos, Taylor Russel y Timothée Chalamet, Marem y Lee en la película. Guadagnino rueda con sensibilidad el enamoramiento de los dos jóvenes que buscan, como en toda película de paso a edad adulta, su lugar en el mundo pero por otro lado en momentos contados la violencia se hace explícita y salvaje.

Y si el palmarés y los caníbales enamorados han sido la noticia del sábado, el viernes todas las miradas estuvieron en Eva Green. La actriz francesa presentaba 'Nocebo' una película de brujería con una demoledora crítica social a la industria del fast fashion. Los fans encantados, ella también. Como anécdota queda el haber visto a Green descalza, se bajó de sus altísimos tacones en la alfombra tras el posado de Photocall y más tarde en los jardines del Meliá, donde ofreció contadísimas entrevistas.

Además de Eva Green, dos películas en español brillaron especialmente y 'Huesera' el debut de la mejicana Michelle Garza.

Las películas españolas que destacaron en Sitges

De 'As Bestas' ya se ha dicho mucho, y mucho bueno. Este thriller ambientado en una aldea gallega, en la España vaciada, ha sido premiada como Mejor Película Europea en el festival de San Sebastián y fue una de las candidatas a ir a los próximos Óscar. No es para menos . El guion es de una calidad impresionante y el ritmo muy diferente a las trepidantes historias que caracterizan al director madrileño.

Las últimas líneas dedicadas al, festival por el momento se las dedicamos a 'Huesera' , en la que su directora convierte en terror la maternidad como imposición a las mujeres. 'Huesera' es una historia de terror, con un ser monstruoso que repta por el suelo haciendo un sonido de crujir de huesos espeluznante, un monstruo que Valeria, la protagonista, empieza a ver y sentir cada vez más cerca según avanza su embarazo y se sincera consigo misma: ni quiere madre ni quiere llevar la vida que lleva sino volver a su comunidad, la disidente y queer.

Cerramos el capítulo y a esperar la edición 56 del mejor festival de cine fantástico del mundo.