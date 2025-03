Conan O'Brien revela la curiosa regla de los Oscar que le impidió hacer una broma: "Me quedé alucinado"

La pasada gala de los Oscar se celebró entre una gran expectación aunque fue una ceremonia menos reivindicativa que las últimas ediciones. Fue una noche en la que no hubo muchas sorpresas y en la que Anora y Sean Baker se erigieron como grandes triunfadores.

En este ambiente, su maestro de ceremonias, Conan O'Brien, destacó con sus chistes y un tono relajado aunque tardara poco en mencionar a Karla Sofía Gascón y su polémica.

Dos semanas después, el presentador ha confesado en el podcast Conan Needs a Friend algunos secretos de los Oscar, como las propuestas cómicas que no le dejaron hacer debido a algunas curiosas reglas.

Conan O'Brien posando con una estatuilla de los Oscar | Getty Images

"Se toman muy en serio ciertas cosas", dijo O'Brien, como la imagen del Oscar y su postura. "Había una estatua gigante del Oscar, y grabé algo con ella. Fue divertidísimo", detalló, explicando una idea que fue rechazada. "En un momento dado, pensé: 'Oh, esto sería genial si el Oscar estuviera solo en el sofá. Vamos a ponerlo en un sofá enorme. Y estaré pasando la aspiradora y diré: '¿Podrías al menos levantar los pies o al menos levantarte y ayudar a poner el lavavajillas?'. Queríamos hacerlo, y simplemente dijeron: 'No, no, no, eso no puede pasar'".

"Me quedé alucinado. ¡Guau! Esto es como el fémur de San Pedro. Es un icono religioso", señaló O'Brien: "Una de las personas de la Academia se adelantó y dijo: 'Oscar nunca puede estar en posición horizontal'".

Además, al parecer tampoco pueden ponerle un delantal o ninguna prenda de vestir a la estatuilla, ya que siempre debe estar desnuda. Según Conan, cuando sugirió representar al Oscar como un amo de casa con un delantal, esa idea también fue rechazada.

Estatuilla de los Oscar | Getty Images

Otras de las escenas que no pudo hacer como estaba previsto era la introducción, que iba a ser mucho más larga con referencias a Cónclave, Nosferatu, Gladiator II, Wicked o Dune y no solo a La sustancia. Sin embargo, hubo problemas como que el tinte verde (en referencia a Wicked) no salía, que solo tuvieron un día para rodarlo y que se dieron cuenta de que era complicado.

Junto a ello, los directivos de la Academia les informaron que querían abrir con el tributo musical a Los Ángeles tras los incendios.