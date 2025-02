Antonio Banderas no se atreve a hacer porra de los Oscar y si ganará Karla Sofía Gascón: "Una lotería"

Antonio Banderas no ha querido hacer pronósticos sobre la próxima edición de los Oscar, en los que está nominada la actriz Karla Sofía Gascón por su papel en la película Emilia Pérez, porque, según ha explicado, estos premios "son una lotería".

Karla Sofía Gascón opta al premio a la mejor actriz protagonista en este film -que lidera las candidaturas con 13 nominaciones- pero se ha visto envuelta en la polémica tras salir a la luz varias publicaciones en la red social X que escribió años atrás con tintes xenófobos y racistas. Según han informado este lunes, la intérprete acudirá a la gala este domingo, después de haber estado ausente en el último tramo de temporada.

"No sé [el pronóstico], es una lotería. He estado en ellos varias veces, solo una vez como actor, pero en varias ocasiones con películas nominadas, y a veces ha tocado y a veces...", ha explicado el actor malagueño con sencillez sobre los Oscar al ser preguntado por su pronóstico ante la nominación de Karla Sofía Gascón.

Las declaraciones de Antonio han sido durante los Fotogramas de Plata celebrados en Madrid, donde han acudido muchas figuras del séptimo arte, como J.A. Bayona, Ana Rujas, Alba Flores o Blanca Suárez. El director Bayona, cuya película La sociedad de la nieve fue candidata al Oscar a mejor película internacional, y mejor maquillaje y peluquería el año pasado. Sobre esta nueva edición de los premios de Hollywood ha opinado que "hay mucho misterio, no hay una favorita clara".

J.A. Bayona | Gtres

Al ser preguntado por Karla Sofía Gascón, el director se ha alegrado de que vaya a la ceremonia del domingo, y tras considerar que ha hecho uno de los mejores trabajos de este año, confía en que pueda "disfrutar y celebrar, y que de alguna forma haya pasado un capítulo de su vida y pueda aprender de los errores y tirar para adelante".

Banderas ha recordado a la entrada de la gala que estos premios son anteriores a los Goya, y por tanto "eran los premios del cine español durante una época. Eran el reconocimiento". "Me estoy haciendo muy viejo", ha bromeado.

No obstante, ha confesado que, aunque tiene su "vanidad" y le gusta recibir distinciones, no cree mucho en los premios, porque no tiene muy claro que en este sector "sean un acto de justicia; el arte es subjetivo".