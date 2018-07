'Vis a Vis' atrapa a la crítica

"'Vis a vis' es un paso adelante para la ficción, la cadena y, por supuesto, la productora. Podría sacar numerosos parecidos de 'Vis a vis' con 'Orange is the new black'. Pero su fondo es bien diferente. Si bien la americana la tengo calibrada como una comedia con tintes dramáticos, Vis a vis es una serie dramática con tintes de thriller. Bebe de ella pero no se atraganta", escribe Daniel Jabonero en Bluper tras el visionado del capítulo piloto de la ficción.



Tampoco quiso perderse el pase para prensa Nuria Hernández de Te Interesa: "Es una apuesta arriesgada en su temática, innovadora en su escenografía y sorprendente en una trama que te mantiene en vilo durante todo el capítulo, que quiere ocupar un hueco en la televisión española hasta ahora no explorado. Estás avisado, si entras en Cruz del Sur, ya no podrás salir".



"'Vis a vis' no es una copia de 'Orange is the new black'. Ni una adaptación. 'Vis a vis' recrea ese universo para pivotar hacia lo que realmente es, un interesante y atractivo thriller carcelario en el que se lleva a cabo con maestría una acertada dosificación del suspense", escribe David Redondo de la cadena SER.



Héctor Alabadí de Formula TV describe la serie como "un thriller con píldoras de humor negro. Una nueva gran apuesta de Antena 3 que sigue fiel a su filosofía de arriesgarse con producciones atípicas, que le han convertido en un referente de ficción nacional de calidad".



"La tendencia carcelaria, hace referencia a series como ‘Orange is the new black’ o ‘Prison Break’ en las que claramente se inspira la historia. Pero en este caso, la copia iguala o mejora a la original (con nuestro ADN)", escribe Paula Hernández en Vertele.



Para El Mundo, "'Vis a Vis' se presenta como una serie rompedora y dispuesta a marcar tendencia en el género del thriller". Alberto Rey, autor del blog Asesino en Serie, dice de ella que es buena: "¿Es 'Vis a Vis' muy buena? Digamos que por ahora el "muy" habrá que reservárselo. Tampoco pasa nada".



En el blog Quinta Temporada, Natalia Marcos reconoce que no se trata de una dramedia como 'OITNB', sino que "aunque tiene toques de humor negro, es un thriller, con ritmo de thriller y argumento de thriller. Y por eso engancha mucho".