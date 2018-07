Las teorías de 'True Detective' llenan los blogs

"A los pies de True Detective". Así de contundente titula Alberto Rey en su blog Asesino en Serie. "Todos tenemos claro que 'True Detective' es, si no La Serie del 2014, sí una de las más importantes. Hasta los que no la ven. Hasta los que no les gusta".



En Quinta Temporada recogen los 10 motivos por los que 'True Detective' ya es una de las series del año. Y Mariló García recopila todas las curiosidades de la serie en su blog Yo no me aburro.



En Número de Serie, Funes VO confirma que es una serie "imprescindible". Y TodoSeries no han faltado a su cita semanal con la 'review' de la serie de HBO.