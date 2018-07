Espectadores huérfanos

Justo cuando los espectadores están más enganchados, van las series y se toman un descanso. Las ficciones de más éxito de Estados Unidos se toman un respiro para recuperar fuerza en sus guiones y producciones de cara al final de temporada y los estrenos de la 'midseason'.



Precisamente, éste es uno de los temas que ocupan varios blogs hoy. En '[[LINK:EXTERNO|||http://blogs.elpais.com/quinta-temporada/2011/11/las-series-estadounidenses-se-van-de-vacaciones.html#more|||Quinta Temporada]]' dedican el post a "los descansos inevitables" que de estos días. El estreno en nuestro país de series como 'The Walking Dead' con tan poco tiempo de diferencia con respecto a EEUU hace que este parón afecte a las cadenas españolas. "La serie de AMC emitió el domingo su último capítulo de 2011 y retomará la temporada en febrero".



"Una de las series que ya lleva más de una semana de vacaciones en 'Fringe'. Regresa en EE UU el viernes 13 de enero y en España 17". El artículo que firma Miriam Lagoa recoge todas las fechas de regreso de las series estadounidenses.



Alberto Rey, de 'Asesino en Serie', aprovecha el parón de la serie zombie para hacer una 'review' a la segunda temporada. "Me dan rabia las críticas que está recibiendo la segunda temporada de 'The Walking Dead'. A mí no me parecen ni justificadas, ni justas ni, sobre todo, prácticas", arranca su artículo 'Dejen vivir a los muertos'.



En 'Vaya Tele' publican un post donde explican cómo funciona la televisión americana, cuáles son "las razones por las que en un determinado día no han emitido una serie que normalmente sí suele emitirse. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué precisamente ahora?". "¿Por qué un parón grande en lugar de varios cortitos? Seguramente para evitar liar al espectador. De esta forma queda muy marcado y delimitado cuándo se emiten capítulos nuevos y cuándo no".