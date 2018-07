I Aniversario de BirraSeries: de fiesta con los zombies

BirraSeries nació hace un año: una reunión de blogueros amantes de las series, con ganas de debatir y "desvirtualizarse". El primer aniversario se celebró este martes con la emisión del primer capítulo de la tercera temporada de 'The Walking Dead', que muy pronto llegará a laSexta. La reacción no se ha hecho esperar y muchos de los blogueros han contado esta experiencia en su blog. ¿Dónde si no?



"El pasado martes más de sesenta bloggers celebramos el primer aniversario del #BirraSeries (el nuestro, el de todos) junto con el grupo Antena3-laSexta, aprovechando el preestreno de la 3ª temporada de 'The Walking Dead'. Pudimos charlar con José Antonio Antón (director de programación del Grupo Antena 3) y Mario López (director de antena de La Sexta) sobre la series de televisión extranjeras (...). Un encuentro fantástico, del que aprendimos mucho y que esperamos repetir porque consideramos imprescindible este encuentro entre televisión-líder de opinión". (BirraSeries )



"Ya ha pasado un año, quién lo diría. Ayer celebramos el primer aniversario del #BirraSeries esa quedada entre seriéfilos que surgió una tarde entre caña y caña en un bar y que se coció a fuego (lento) rápido en Twitter". (Lukor)



"Abrumado. Ese es el recuerdo que me llevo del evento BirraSeries que se organizó ayer junto a La Sexta, Grupo Antena 3 y la revista Acción. Mucho bloguero por metro cuadrado, comida a mansalva, caminantes, dulces glóbulos oculares... y birras, obviously. Y yo, que apenas comencé mi andadura por estos lares, me sentí desconcertado... ¿Pero dónde me he metido?". (Llegaron para quedarse)



"Anoche estuvimos, junto con otros muchos blogueros, celebrando el primer aniversario de la reunión seriéfila por excelencia: el BirraSeries cumplía su primer año. No fue un cumpleaños al uso, nadie soplo velas, pero sí un reencuentro esperado. Como últimamente acostumbramos a hacer en La Parabólica, queremos contaros como lo vivimos cada uno". (La Parabólica)



"¡El #BirraSeries ha cumplido este mes de Febrero un año! Quien diría hace y aun año que el, a día de hoy, principal evento de los profesionales de las Series de Televisión llegaría tan lejos. Solo unos pocos tuvimos la suerte de acudir a su primera edición, pero casi todos estabamos ayer acompañados de una familia que ha crecido de una forma increíble. El evento del primer aniversario, organizado de forma conjunta con La Sexta Serial Lovers, tuvo como principal protagonista a la serie The Walking Dead, que se estrenará en dicho canal dentro de pocos días". (Javier Riesta)



"Empezamos la noche con un visionado del primer capítulo de la tercera temporada de The Walking Dead. Probablemente el 90% de lo que estábamos allí ya habíamos visto el capítulo, por lo que la mayoría estábamos conversando, pero estuvo bien tener una serie de fondo para amenizar la cena. Sí, he dicho cena, porque nos trataron de lujo, ya que la cantidad de comida que nos pusieron, junto con la cerveza, fue más que suficiente para quedar cenados y hasta desayunados". (2TV Blogirls)