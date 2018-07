Aaron Sorkin ha vuelto a la televisión y habla de cómo hacer televisión

"Aaron Sorkin es Dios". Titulando así el post, Quinta Temporada despeja todas las dudas sobre su opinión sobre 'The Newsroom'. "¿Y cómo es The Newsroom? Pues The Newsroom es una grandísima serie que tiene lo mejor (y algo de lo peor) de Sorkin, pero que en términos de calidad es una gozada. (...) La perversión del periodismo y su caída a los infiernos es la obsesión de Sorkin en 'Newsroom'".



Asesino en Serie está encantado con que Sorkin nos sermonee en su nueva serie: "Más sermón, señor Sorkin, por favor" es el título de su último post. "En 'The Newsroom' vuelve el sermón. Sobre qué es periodismo y cómo se hace. Sobre lo que somos y lo que debemos ser. Sobre todo, en definitiva. Pero con la nueva serie de HBO vuelve también el mejor Sorkin, el único, el inimitable, el de los diálogos a toda pastilla cargados de información, el de los personajes definidos con precisión en poquísimos trazos, el que sabe saltar de un registro hiperdramático a otro de comedia clásica sin que el espectador se dé cuenta de que lo ha hecho."



A los críticos de VayaTele también les ha convencido la nueva creación del guionista de 'La red social': "Aparte de la fuerza que tienen todos los personajes, la serie sigue teniendo todos los ingredientes de un producto de Sorkin. Siguen estando presentes los famosos diálogos caminando que se repitieron hasta la saciedad en ‘The West Wing’, pero también hemos podido ver personajes secundarios con gran personalidad, conversaciones con gran fuerza y un desarrollo del capítulo tan vertiginoso que pese a durar más de una hora, no se hace largo en ningún momento".



El blog La Parabólica titula su post "The Newsroom, salvando el periodismo" y destaca el estreno organizado anoche por Canal+. Para Spoiler Alert el encargado de escribir la crítica reconoce no ser periodista, de ahí el titular "The Newsroom vista por un espectador ignorante". Crítico en Serie resume 'The Newsroom' como "El editorial de Sorkin".