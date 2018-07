'Veep': la vicepresidenta de HBO sin gancho

NÚMERO DE SERIE

'Veep', la nueva comedia de HBO para la noche de los domingos, ofrece mucho menos de lo que prometía. Si se hubiese estrenado en cualquier otro canal no se miraría con lupa, pero de HBO los espectadores siempre esperan mucho. También era un buen reclamo la protagonista, Julia Louis-Dreyfus, que con sus 12 nominaciones al Emmy como mejor actriz cómica y dos de ellos en sus manos ('Seinfeld' y 'The New Adventures of Old Christine') aumentaban las expectativas en torno a la serie. A pesar de tan buen tarjeta de presentación, el piloto de 'Veep' te deja con muy pocas ganas de ver el siguiente capítulo.