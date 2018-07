El universo de 'The Walking Dead' más vivo que nunca en la Comic-Con

‘Fear the Walking Dead’

El próximo 23 de agosto se estrena el spin-off más esperado del año. Tras el impresionante vídeo promocional es más que evidente que ‘Fear the Walking Dead’ es una serie completamente distinta a la ficción madre. De estilo mucho más urbano y con una factura visual muy diferente a la de la serie original, está claro que estamos ante una apuesta por todo lo alto por parte de AMC para que los fans de los zombis tengan una serie más sobre el fantástico universo creado por Robert Kirkman.



La gran novedad de ‘Fear the Walking Dead’ es que por primera vez veremos a los protagonistas antes de que empiece el apocalipsis. De este modo veremos a los personajes principales en su día a día y no en mitad de la sangría zombi. Este el punto más diferenciador con respecto a la serie original y por lo que se ve en el vídeo promocional, las tramas a desarrollar y el estilo de la serie (presumiblemente con más acción) hace que ‘Fear the Walking Dead’ no sea, ni de lejos, un mal plagio.



‘The Walking Dead’

Aún queda mucho para el 11 de octubre, día en el que se estrenará la sexta temporada de ‘The Walking Dead’, pero AMC no ha querido hacernos esperar y ha lanzado un completo vídeo de 4 minutos con imágenes inéditas sobre lo que veremos en la nueva temporada.



Parece que la sexta temporada continuará en Alexandria, donde las cosas no están nada tranquilas desde la impactante Season Finale de la quinta temporada, en la que la psicopatía de Rick adopta un nivel que no habíamos visto en temporadas anteriores. Además, y tras muchos capítulos de búsqueda, Morgan formará parte protagonista de la nueva temporada y todo indica a que será un nuevo Hershel para Rick. Está claro que el líder del grupo necesita un consejero más que nunca.



De lo que no hemos visto ni rastro es de los zombis marcados con la terrorífica W que nos dejó a todos temblando tras la aterradora frase “los lobos están cerca”. Son, desde luego, los nuevos malos de la serie y podemos estar frente al enemigo más sanguinario que haya conocido el grupo en la historia de ‘The Walking Dead’.



Una franquicia en plena forma

Había una cierta reticencia de los fans sobre la necesidad de desarrollar un 'spin-off' pero tras ver el resultado en la Comic-Con queda claro que AMC sabe lo que hace con el que puede ser el inicio de una franquicia en toda regla. ‘The Walking Dead’ es la serie más vista de la televisión en Estados Unidos y el spin-off puede convertirse en un auténtico pelotazo de audiencias si saben diferenciar a ambas series y ofrecernos dos experiencias distintas. Si es así, los espectadores lo demostrarán con la audiencia millonaria de la que ha disfrutado siempre el universo 'The Walking Dead'.