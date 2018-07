'The Walking Dead': adiós a la prisión y a un gran comienzo de temporada

Ver a los zombies deambulando por la prisión es uno de los muchos impactos visuales que nos ha dejado uno de los mejores capítulos en la historia de 'The Walking Dead'. "No mires atrás" le dice Rick a su hijo Carl mientras huyen del que ha sido su refugio desde el final de la segunda temporada. Han sido tantas cosas las que han sucedido en el último episodio que resulta muy difícil sintetizar todas las consecuencias emocionales que tendrán para los personajes.



El 4x08 es el último capítulo del Gobernador, tras dos necesarios (aunque criticados) episodios, en los que los guionistas se han dedicado a preparar el terreno para el ataque a la prisión. Merecía morir y todos lo estábamos esperando. Lo que no imaginábamos (o al menos aquellos que no hemos leído los cómics) es que Hershel iba a morir de una forma tan despiadada. Michonne, siempre preparada para atacar, acaba con la vida del Gobernador clavándole su Katana y Lilly remata la acción, aunque la victoria moral es sin duda para Michonne; sólo podía sobrevivir uno de ellos.



Rick y Carl han tenido grandes momentos juntos en la primera parte de la temporada. El hijo del líder es cada vez menos niño y está más ocupado en mejorar la puntería de su pistola, algo que por otro lado no se le da nada mal. Carl simboliza toda la metáfora de la serie; su infancia transcurre afectada de lleno por el apocalipsis zombi mientras que Rick intenta, sin éxito, que su hijo viva como niño. En cambio, la escena del 4x05 en la que los dos acaban con varias decenas de zombis le hace ser consciente de que su hijo ya no volverá a ser el que era.



El grupo no sólo queda dispersado sino también profundamente herido y resquebrajado; nada será igual. La ausencia de Hershel, que esta temporada ha tenido momentos brillantes, afectará de lleno al grupo. Ahora tendrán que reencontrarse todos los miembros que han tenido que marcharse de la prisión por grupos y sin saber si el resto de compañeros sigue con vida.



La segunda parte de la temporada tratará sobre buscar un nuevo lugar, un nuevo refugio en el que empezar de cero, en el que los protagonistas puedan sobrevivir a tantas pérdidas. 'The Walking Dead' es una serie de zombies, sí, pero sobre todo es una serie de supervivencia, del enfrentamiento entre humanos y lo peor de su naturaleza y que en muchas ocasiones trae consecuencias peores que la plaga de walkers. En febrero volverá la segunda tanda de la temporada con más y seguro que mejores capítulos.