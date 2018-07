'The Neighbors' y 'Ben and Kate': dos comedias que no querrás ver

'The Neighbors': alienígenas sin gracia

La familia Weaver se muda hasta un idílico suburbio, o eso es lo que parece, llamado Hidden Hills. Desde el primer minuto observan que los vecinos se comportan de forma extraña, actúan de forma mecánica, como si fuesen extraterrestres. Y, precisamente, es lo que son. Se trata de los Zabvronians, un grupo de alienígenas que han ocupado la totalidad del residencial y los Weaver son los primeros humanos con los que los que tienen contacto.



La premisa puede gustar más o menos, pero es la forma, obsoleta y sin gracia alguna, la que provoca un rechazo casi inmediato. Es cierto que hacía bastantes años que no se estrenaba una comedia con la contraposición humana versus alienígena de fondo, pero desde luego para lo que ofrece 'The Neighbors' hubiese sido mejor que nunca hubiese visto la luz el piloto.



Del reparto no hay nadie que destaque, aunque es cierto que Jami Gertz (que interpreta a Debbie Weaver) es quizás la actriz con más nivel, aunque no lo tiene muy difícil. El resto del casting, actores sin excesivos méritos interpretativos, pasa sin pena ni gloria.



El piloto se estrenó justo después de la Season Premiere de 'Modern Family', por lo que consiguió más de 9 millones de espectadores. En el segundo capítulo, ya sin 'Modern Family' como lead-in, perdió 3 millones de espectadores y un 38% de audiencia en público de 18 a 49 años. Si las leyes televisivas siguen su curso en el tercer capítulo se producirá una nueva caída.



'Ben and Kate': un fracaso de audiencia que logra temporada completa

Muy faltos de alternativas deben andar en FOX para que 'Ben and Kate', una de sus comedias de estreno para la noche de los martes, haya logrado renovación por una temporada completa de 19 capítulos. En su segundo episodio la serie registró poco más de 3 millones de espectadores, fue la última opción de su franja horaria y consiguió tan solo 1,6 puntos de rating en demográficos. Unas cifras más que suficientes para cancelar la serie, aunque la network se ha inclinado por renovarla.



Como su nombre indica, trata sobre dos hermanos, Ben y Kate. Él alocado y sin futuro, ella madre adolescente y con ganas de enamorarse. Y la relación fraternal de amor odio entre los dos es el epicentro cómico. El piloto, aburrido y sin ritmo, es una pésima carta de presentación, porque ni los personajes interesan, ni el sentido del humor es original ni la serie tiene nada a lo que agarrarse. Podría ser el sexto capítulo de la primera temporada y no un episodio piloto donde hay que enganchar, de la manera que sea, al espectador.



Con estrenos de este estilo es más que comprensible que los espectadores opten por comedias veteranas que tienen un nivel de calidad mucho más alto. Para muestra, los excelentes datos de 'The Big Bang Theory' o 'Modern Family', que son todo menos casualidad.