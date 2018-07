'The Leftovers': un reseteo más que necesario

'The Leftovers' se traslada desde Mapleton hasta Miracle, una pequeña localidad en la que, de momento, no ha habido ningún desaparecido. Un hito al que sus propios habitantes sacan partido, convirtiéndolo en un reclamo turístico de carácter religioso. Antes de que el capítulo dé el pistoletazo de salida, hay un prólogo en el que se nos muestra de dónde puede provenir el carácter mágico de Miracle y que está directamente relacionado con el final del episodio.



Todo el capítulo pone su mirada en esta nueva localización y sobre todo en conocer a la familia Murphy (entre la que se encuentra la gran actriz Regina King, recién galardona con el Emmy). Una familia que parece completamente normal, pero que a medida que va pasando el episodio vemos que hay más de un secreto bajo la alfombra.



La tensión comienza sobre todo cuando Kevin (Justin Theorux) llega acompañado de su hija, de Nora y del bebé que acogieron en la finale de la primera temporada. No son los únicos de Mapleton que se trasladan hasta Mircale, Matt Jamison, el antiguo sacerdote, también se ha mudado hasta allí. De momento, ni rastro de los culpables remanentes ni de la mujer o el hijo de Kevin. Aunque todo llegará.



El primer episodio de la segunda temporada de ‘The Leftovers’ finaliza con las primeras desaparecidas y además se trata de una desaparición muy vinculada al pasado del pueblo. Queda claro que nadie está a salvo.



Todo este cambio le ha sentado bastante bien a la ficción, que ofrece un relato más ordenado y menos caótico de lo que lo hizo el año pasado, en el que siempre te quedabas con la sensación de que algo fallaba en la historia. Ahora, al menos, se realiza un planteamiento más nítido de la situación, aunque todavía es pronto y en los próximos capítulos empezarán a entrelazarse las tramas de Miracle y Mapleton. Una mezcla que, según se ve en esta premiere, será más sugerente que la primera temporada.



'The Leftovers' tiene una gran oportunidad de superarse a sí misma y de enganchar a la audiencia, sin tener que incluir los obligados planos de Justin Theorux corriendo en chándal. La serie tiene una buena materia prima de la que tirar y su reloaded puede suponer el giro que necesitaba. Si ‘Homeland’ lo consiguió, ¿por qué no puede lograrlo ‘The Leftovers’?