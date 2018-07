'The Big Bang Theory' consigue destronar al todopoderoso reality 'American Idol'

El reality musical no pasa por su mejor momento. El jueves pasado bajó un 14% con respecto a la gala anterior y un alarmante 39% en comparación con el mismo jueves de la temporada pasada. Y no sólo ha sido derrotado por 'The Big Bang Theory' sino que el reality 'The Voice' (los lunes en NBC) superó en la franja demográfica de público entre 18 a 49 años a 'American Idol', ya que consiguió 5,3 de rating y lo logró con menos espectadores, 14,5 millones.



El caso de 'The Big Bang Theory' es digno de estudio. Durante sus primeras tres temporadas la comedia estaba ubicada en los lunes, día predilecto de CBS para las sitcoms. El año pasado, en pleno éxito de la serie, la network decidió mudarla a la noche de los jueves, lo que enfrentaba a la serie frontalmente contra 'American Idol'. Lo normal es que el cambio de día y hora le provocase una bajada de audiencia, pero lejos de eso, la comedia se fortaleció y plantó cara al exitoso reality.



En su quinta y actual temporada, contra todas las leyes de la audiencia televisiva, ha aumentado sus espectadores con respecto a la anterior y disfruta en la actualidad de la audiencia más alta para una ficción en público de 18 a 49 años de entre todas las networks de Estados Unidos. Lo habitual es que una serie baje a medida que aumenta su número de temporadas en antena, pero 'The Big Bang Theory' contraviene las leyes de la física en televisión.



Si es comedia, el éxito está asegurado

Lo normal es que una network se conforme con 2,5 ó 3 puntos de rating en el público de 18 a 49 años para salvar una serie y no cancelarla. En el caso de muchas de las comedias en emisión, tanto las veteranas como las de estreno, se supera este mínimo ampliamente. El mejor ejemplo lo tenemos en 'Modern Family' que, al igual que 'The Big Bang Theory', es la serie más vista de su cadena, ABC. En su último capítulo logró unos demográficos de 4,7 y también se enfrenta a 'American Idol' en su gala de los miércoles.



También, y según los últimos datos de audiencia publicados, logran excelentes marcas, '2 Broke Girls' (3,8 de rating en público de 18 a 49 años), 'Dos Hombres y Medio' (3,6), 'Cómo conocí a vuestra madre' (3,6) y 'Mike & Molly' (2,9). Todas son de la cadena CBS, todas se emiten en lunes y hasta que llegó el reality 'The Voice' a la parrilla de NBC eran imbatibles en sus respetivas franjas horarias.



Otras comedias con resultados menores logran salvar los muebles como 'New Girl' en FOX que comenzó muy alto pero que en sus últimas semanas no pasa de los 3 puntos. De audiencia más baja están 'Suburgatory' (2,4), o 'The Middle' (2,4) en ABC. Lo mismo ocurre con 'Rasing Hope', en FOX, que en su último capítulo de estreno registró 2,2 puntos.



Unas con más éxito y otras con menos, pero con estos datos está claro que los espectadores prefieren pasar un rato entretenido con comedias de 20 minutos que con dramas de 40 minutos de duración. Así lo expresan cada semana con los datos de audiencia. Las networks, por otra parte, están de enhorabuena, ya que las comedias son producciones mucho más económicas que los dramas, y en la mayoría de los casos ofrecen mejores resultados.