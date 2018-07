La Super Bowl resucita a 'New Girl' y le da a 'Brooklyn Nine-Nine' una segunda oportunidad

La Super Bowl es una ocasión tan especial que toda la competencia baja los brazos y sola emiten programas repetidos; incluso HBO emitió parte de sus series dominicales en la noche del sábado. La decisión de FOX de emitir un capítulo nuevo de 'New Girl' tras la Super Bowl sorprendió a muchos: no sólo es una serie que va por su tercera temporada, sino porque su audiencia no alentaba demasiadas esperanzas para el futuro de la sitcom.



El último capítulo de 'New Girl', emitido el martes antes de la Super Bowl, logró 3,75 millones frente a los más de 25 millones que consiguió el episodio que se emitió tras el gran partido de fútbol americano y que contó con Prince como estrella invitada. Una marca que supone el mejor dato para una serie post-Super Bowl en tres años venciendo tanto a 'Glee' (FOX) como a 'Elementary' (CBS), al menos en el sector 18/49 años.



Estas cifras suponen un auténtico balón de oxígeno para la comedia protagoniza por Zoe Deschanel, que acumulaba mínimo tras mínimo. La prueba de fuego será la audiencia que consiga en su próximo episodio, durante su emisión regular de los martes.



Pero Fox tenía guardado otro as en la manga: la emisión de un episodio nuevo de 'Brooklyn Nine-Nine', recién galardonada como mejor comedia en los Globos de Oro. El arrastre de 'New Girl' provocó que 'Brooklyn Nine-Nine' registrase 14 millones de espectadores, frente a los 4,5 de su último episodio.



Los datos demuestran que Fox no se ha equivocado y que la jugada, aunque arriesgada, le ha salido bien. Por un lado resucita a 'New Girl', que con los datos que venía registrando estaba al borde de la cancelación y por otro le da un impulso notable a 'Brooklyn Nine-Nine', una de sus comedias que mejores críticas han acumulado en los últimos años. Es imposible que ambas mantengan esos datos, pero seguro que habrán conseguidos nuevos espectadores.



A pesar de todo la emisión de las series Fox se quedan muy atrás de los impresionantes datos que consiguieron 'Anatomía de Grey' en 2006 (37 millones) o 'House' en 2008 (29 millones). Aunque consigue aumentar bastante con respecto a la emisión del año pasado en la que CBS emitió 'Elementary' (que registró 20 millones).



¿Estamos ante una etapa en 'New Girl'? ¿Conseguirá 'Brooklyn Nine-Nine' retener a más espectadores hasta el final de su primera temporada? La respuesta la tendremos en las próximas semanas, aunque hay que tener en cuenta que gran parte de los espectadores que han conseguido tras la Super Bowl no son su target habitual, sino audiencia arrastrada por el mayor acontecimiento televisivo en Estados Unidos, capaz de resucitar a series que están en estado crítico.