La suerte se acaba para Dexter Morgan en el tramo final de la séptima temporada

El descubrimiento de Debra sobre "el oscuro pasajero" de su hermano se ha convertido en la trama recurrente de toda la temporada. No sólo ha descubierto que Dexter es un asesino, sino que le ha confesado que está enamorada de él. Este doble juego compartido entre los hermanos Morgan ha llevado su relación a un nivel muy jugoso, en el que se han producido secuencias que llevábamos esperando muchísimo tiempo. Basta el ejemplo de "Are you a serial killer?". Es la frase que pronuncia Debra tras revolver el piso de Dexter y encontrar pruebas que lo delatan como un asesino en serie.



De momento, poco se intuye del futuro de los dos, como hermanos, como cómplices o como ¿pareja? Quién sabe. La irrupción de Hannah Mckay, asesina confesa, como novia de Dexter lo ha cambiado todo y se ha creado de un intenso triángulo amoroso. No es la primera vez: lo vimos con Lumen en la quinta temporada y con el hermano de Dexter en la primera.



Debra no va a dejar a Hannah en paz y está muy cerca de poder encerrar en la cárcel a la novia de su hermano. Probablemente el fin de esta trama centrará el último capítulo de la séptima temporada que acabará, de nuevo, en cliffhanger. El último antes de que la serie se despida para siempre en 2013 y que a buen seguro, estará repleto de sangre.



Abanico de tramas

Lo habitual en 'Dexter' es centrar la temporada completa en un asesino con el que Dexter compite en litros de sangre derramada. Este año los guionistas han abierto el abanico y se han desplegado multitud de historias: el asesinato de Viktor Baskov, la posterior persecución de Isaak Sirko (líder de la mafia ucraniana), la implicación de Quinn con una prostituta de Ucrania o el asesino fantasma.



Pero hay más. La teniente LaGuerta descubrió una prueba que le llevaba directamente hacia Dexter y su larga lista de cadáveres. Las pruebas nos retrotraen hasta la segunda temporada, en la que Dexter y Laila asesinaron juntos al sargento Doakes y lo inculparon como el Carnicero de la Bahía. Todos se lo creyeron, pero ya entonces María LaGuerta tuvo series dudas y ahora las pruebas empiezan a cobrar otro sentido para ella.



Dexter cambió para siempre en el final de la temporada pasada y ahora ha crecido más, si cabe, su psicopatía. Ya no se esconde bajo el nombre del "oscuro pasajero". Quiere prescindir del código y matar sin tener en cuenta ninguna norma, tan solo su propio deseo. Así lo hace con el padre de Hannah. Está rodeado por una hermana enamorada de él, por una novia igual de perversa que él y por una investigación policial que le acecha cada vez más. ¿Hasta dónde podrá aguantar?



Dexter Morgan siempre se ha librado, siempre ha sabido saltar del barco antes de que se hunda. ¿Será la séptima temporada en la que se acabará su suerte? Sólo faltan dos capítulos para descubrir el principio del fin para nuestro asesino en serie favorito.